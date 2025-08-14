Туран назвал состав Шахтера на второй матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
14 августа в 21:00 горняки начнут ответную игру против греческого клуба в отборе еврокубка
14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.
Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния главный тренер горняков Арда Туран назвал стартовый состав своих подопечных.
Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0.
Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.
Our XI in Krakow ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SHKPAO pic.twitter.com/4eFf6B3157— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 14, 2025
Цуканов - это скрытый икс-фактор. Никто даже и не думает, что его выпустят, а он выйдет и будет разрывать Панатинаикос. А на следующий день половина клубов Европы будут предлагать за него 100 млн.