Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран назвал состав Шахтера на второй матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Лига Европы
14 августа 2025, 19:45 | Обновлено 14 августа 2025, 19:47
2249
13

14 августа в 21:00 горняки начнут ответную игру против греческого клуба в отборе еврокубка

Туран назвал состав Шахтера на второй матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Коллаж Sport.ua

14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния главный тренер горняков Арда Туран назвал стартовый состав своих подопечных.

Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0.

Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.

По теме:
Вместо Кевина. Фулхэм переключился на форварда Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед вторым матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Панатинаикоса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
