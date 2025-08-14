Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер предостерег капитана ПСЖ: «Забарный сильнее, чем он»
Франция
14 августа 2025, 17:22 |
194
0

Юрий Вернидуб верит в успех Ильи Забарного в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Ильи Забарного в расположении французского ПСЖ.

– Все же, Забарному придется конкурировать за место в стартовом составе с капитаном ПСЖ, лидером сборной Бразилии Маркиньосом.

– Ничего страшного, я считаю, что Забарный сильнее бразильца. В конце концов, острая конкуренция будет только способствовать прогрессу, как Забарного, так и Маркиньоса, от этого только выиграет ПСЖ.

Ранее сообщалось, что лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА

По теме:
Маркиньос высказался о возможной конкуренции с Забарным в ПСЖ
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Суперкубок УЕФА стал четвертым европейским трофеем ПСЖ. У кого больше?
Илья Забарный Маркиньос ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Юрий Вернидуб
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
