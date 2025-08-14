Известный тренер предостерег капитана ПСЖ: «Забарный сильнее, чем он»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Ильи Забарного в расположении французского ПСЖ.

– Все же, Забарному придется конкурировать за место в стартовом составе с капитаном ПСЖ, лидером сборной Бразилии Маркиньосом.

– Ничего страшного, я считаю, что Забарный сильнее бразильца. В конце концов, острая конкуренция будет только способствовать прогрессу, как Забарного, так и Маркиньоса, от этого только выиграет ПСЖ.

