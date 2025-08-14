Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Франция
14 августа 2025, 15:46
Украинский тренер верит в успех Ильи Забарного в расположении ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

В Удине (Италия) обладатель Лиги чемпионов по футболу - ПСЖ из Франции взял верх в серии послематчевых пенальти над обладателем Лиги Европы - английским «Тоттенгэмом» - 4:3 (основное время - 2:2), завоевав Суперкубок УЕФА.

Заслуженный тренер Украины Юрий Вернидуб в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от этого противостояния, оценил шансы закрепиться в основе ПСЖ новичка, украинского легионера Ильи Забарного:

– Я не считаю, что итоговый счет не по игре. Так, если учесть, что под занавес матча англичане выигрывали – 2:0, а в действиях французского гранда не было привычной раскрепощенности, изысканности, то, пожалуй, «Тоттенхэм» был ближе к победе. Но, все же, класс парижан, их огромное желание не проиграть, сказались. В компенсированное время они благодаря стараниям своего лидера Дембеле, сделавшего результативную передачу, восстановили паритет, а затем вытащили счастливый билет в футбольной лотерее – серии послематчевых пенальти.

– Тогда чем вы можете объяснить то, что в действиях парижан не было присущей им легкости?

– Не забывайте, что совсем недавно они принимали участие в марафонском командном чемпионате мира, где только в финале уступили английскому «Челси», потом был отпуск и лишь несколько недель назад возобновили тренировочный процесс. Конечно, это сказалось на их действиях, потому что я не думаю, что наставник Луис Энрике специально форсировал подготовку под Суперкубок УЕФА.

– Когда уже зашла речь о Луисе Энрике, то он внес весомый вклад в победу, учитывая то, что игроки, которые вчера вышли на замену.Кан Ин и Рамуш отличились забитыми мячами.

– Правы. Во втором тайме Луис Энрике все сделал вовремя, не только угадав с игроками, которые вскоре сделают погоду, но и заменив, казалось, нетронутых Кварацхелию и Баркола. Респект тренеру.

– Можно не сомневаться, что в ПСЖ значительно возрастет отряд болельщиков в Украине после того, как ряды парижан пополнил лидер нашей национальной сборной Илья Забарный.

– Я рад за Илью, он заслужил своей преданностью футболу, интеллектуальностью этим новым вызовом в карьере. Играть в сильнейшей команде Европы – об этом можно только мечтать.

– Все же, Забарному придется конкурировать за место в стартовом составе с капитаном ПСЖ, лидером сборной Бразилии Маркиньосом.

- Ничего страшного, я считаю, что Забарный сильнее бразильца. В конце концов, острая конкуренция будет только способствовать прогрессу, как Забарного, так и Маркиньоса, от этого только выиграет ПСЖ.

– Тогда наконец, еще такой вопрос: одним из вратарей ПСЖ является россиянин сафонов, как себя вести в этой ситуации Забарному с представителем страны агрессора?

– Я думаю, что когда Забарный еще вел переговоры с клубными боссами ПСЖ о переходе, то этот вопрос обсуждался. Склоняюсь к тому, что россиянин вскоре покинет Париж, ибо кто он такой по сравнению с Забарным, который был на виду в АПЛ? Я убежден, что Забарный уже определился с тем, как себя сейчас вести, он - умный парень и еще тот казак.

Ранее легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о трансфере украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ.

Суперкубок УЕФА стал четвертым европейским трофеем ПСЖ. У кого больше?
Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
