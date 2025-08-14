Известный итальянский теннисист снялся с US Open 2025

59-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Маттео Берреттини из Италии снялся с Открытого чемпионата США 2025.

Полуфиналист US Open 2019 пропустит американский мейджор из-за травмы. Маттео не провел ни одного матча после вылета в первом раунде Уимблдона и полностью пропустил серию хардовых турниров до USO.

Берреттини в основной сетке US Open 2025 заменит американец Брэндон Холт, который получил wild card в основу. Теперь WC будет передана другому игроку.

В прошлому году Маттео добрался до второго круга на USO. Берреттини пропустит второй турнир Grand Slam в 2025 году – на Ролан Гаррос он не играл из-за травмы, полученной на Мастерсе в Риме.