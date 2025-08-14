Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на камбэк и победу в Суперкубке УЕФА
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 13:26
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на камбэк и победу в Суперкубке УЕФА

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на камбэк и победу в Суперкубке УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

13 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок прошел на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Трофей выиграли парижане.

Голы за «шпор» забили Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин. А на 90+4 суперкамбэк парижанам подарил гол Гонсалу Рамуша.

По регламенту турнира в случае ничьей в основное время команды пробивали пенальти. В серии одиннадцатиметровых точнее были парижане – 4:3.

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пропустил этот матч, не попав в заявку.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на камбэк и победу в Суперкубке УЕФА

По теме:
Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Это касается Забарного
Суперкубок УЕФА летит в Париж. Каким по счету стал этот трофей для ПСЖ?
Тоттенхэм Луис Энрике Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм пресс-конференция видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
