Тоттенхэм опубликовал заявление после проигранного финала Суперкубка УЕФА

Английский «Тоттенхэм» выступил с заявлением после поражения французскому ПСЖ в финальном матче Суперкубка УЕФА (2:2, 3:4 по пенальти).

«Шпоры» словесно защитили и поддержали своего нападающего Матиса Теля, который не реализовал один из пяти ударов в серии пенальти и столкнулся с шквалом критики в социальных сетях.

Матис столкнулся с расистскими оскорблениями, поэтому английский клуб оперативно отреагировал на ситуацию вокруг него.

Заявление «Тоттенхэма» относительно расистских оскорблений в адрес Теля:

«Мы возмущены расистскими оскорблениями, которые получил Матис Тель в социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке УЕФА.

Матис проявил мужество и отвагу, выйдя на пенальти, а те, кто оскорбляет его, — лишь трусы, прячущиеся за анонимными именами и профилями, чтобы выражать свои отвратительные взгляды.

Мы будем сотрудничать с соответствующими органами и платформами социальных сетей, чтобы принять максимально жёсткие меры против любого человека, которого сможем идентифицировать.

Мы стоим рядом с тобой, Матис».