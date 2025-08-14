Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чем запомнился матч за Суперкубок УЕФА?
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 13:32 |
Чем запомнился матч за Суперкубок УЕФА?

Игроки команд вписали свои имена в историю турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Защитник «шпор» Микки ван де Вен стал первым игроком из Нидерландов после Пьера ван Хойдонка (2002, «Фейеноорд», против «Реала»), который забил в матче за Суперкубок УЕФА.

Голы голландцев, забитые в матче за Суперкубок УЕФА (XXI век)

  • 2002: Пьер ван Хойдонк (Фейеноорд, против Реала)
  • 2025: Микки ван де Вен (Тоттенхэм, против ПСЖ)

Центрбек Кристиан Ромеро стал восьмым аргентинцем, отличившимся в матче за Суперкубок, после Франко Васкеса, Лукаса Окампоса, Эвера Банеги, Нестора Сенсини, Дарио Фельмана, Серхио Агуэро и Лионеля Месси.

Хавбек Ли Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, которому удалось забить гол в турнире.

Нападающий Усман Дембеле, отдав ассист, довел количество голевых действий в 2025 году до 37 (27+10), это является рекордным показателем среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.

По теме:
Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Это касается Забарного
Суперкубок УЕФА летит в Париж. Каким по счету стал этот трофей для ПСЖ?
Суперкубок УЕФА Тоттенхэм ПСЖ Микки ван де Вен Кристиан Ромеро Ли Кан Ин Усман Дембеле статистика
Дмитрий Банар
