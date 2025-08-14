Чем запомнился матч за Суперкубок УЕФА?
Игроки команд вписали свои имена в историю турнира
«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Защитник «шпор» Микки ван де Вен стал первым игроком из Нидерландов после Пьера ван Хойдонка (2002, «Фейеноорд», против «Реала»), который забил в матче за Суперкубок УЕФА.
Голы голландцев, забитые в матче за Суперкубок УЕФА (XXI век)
- 2002: Пьер ван Хойдонк (Фейеноорд, против Реала)
- 2025: Микки ван де Вен (Тоттенхэм, против ПСЖ)
Центрбек Кристиан Ромеро стал восьмым аргентинцем, отличившимся в матче за Суперкубок, после Франко Васкеса, Лукаса Окампоса, Эвера Банеги, Нестора Сенсини, Дарио Фельмана, Серхио Агуэро и Лионеля Месси.
Хавбек Ли Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, которому удалось забить гол в турнире.
Нападающий Усман Дембеле, отдав ассист, довел количество голевых действий в 2025 году до 37 (27+10), это является рекордным показателем среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.
1 - Micky van de Ven is the first Dutchman to score in the UEFA Super Cup since Pierre van Hooijdonk for Feyenoord against Real Madrid in the 2002 edition. Super. pic.twitter.com/uPPvZysfnk— OptaJohan (@OptaJohan) August 13, 2025
🇦🇷 Argentinians to score in the UEFA Super Cup final:— playmakerstats (@playmaker_EN) August 13, 2025
▪️Lionel Messi
▪️Darío Felman
▪️Néstor Sensini
▪️Sergio Agüero
▪️Éver Banega
▪️Lucas Ocampos
▪️Franco Vázquez
▪️🆕Cristián Romero🆕#PSGTOT #UEFASuperCup #COYS #THFC pic.twitter.com/QlQl6F4z8E
Ousmane Dembélé has now been directly involved in 37 goals across all comps in 2025, at least six more than any other player from Europe’s top five leagues.— Squawka (@Squawka) August 13, 2025
◉ 27 goals
◉ 10 assists
Ballon d’Or loading? ⏳ pic.twitter.com/V09yigEPsW
