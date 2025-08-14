Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Места заняты. Проданы все билеты на матч УПЛ Верес – Шахтер
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 11:43 | Обновлено 14 августа 2025, 11:47
Поединок третьего тура чемпионата Украины пройдет 17 августа

НК Верес

17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» сыграет с донецким «Шахтёром».

Матч пройдёт на стадионе «Авангард» в Ровно.

За несколько дней до начала встречи «Верес» сообщил о распродаже всех доступных билетов на матч чемпионата Украины.

Стадион «Авангард» во второй раз подряд в этом сезоне будет заполнен максимально, с учётом ограничений, связанных с военным положением. Ранее «Верес» распродал все билеты на игру с «Динамо» (0:1).

Матч «Верес» – «Шахтер» начнется в 15:30 по киевскому времени.

Андрей Витренко Источник: ФК Верес
