Места заняты. Проданы все билеты на матч УПЛ Верес – Шахтер
Поединок третьего тура чемпионата Украины пройдет 17 августа
17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» сыграет с донецким «Шахтёром».
Матч пройдёт на стадионе «Авангард» в Ровно.
За несколько дней до начала встречи «Верес» сообщил о распродаже всех доступных билетов на матч чемпионата Украины.
Стадион «Авангард» во второй раз подряд в этом сезоне будет заполнен максимально, с учётом ограничений, связанных с военным положением. Ранее «Верес» распродал все билеты на игру с «Динамо» (0:1).
Матч «Верес» – «Шахтер» начнется в 15:30 по киевскому времени.
