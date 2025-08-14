Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 августа 2025, 05:13
Герой матча за Суперкубок УЕФА определился со своим будущим в ПСЖ

Гонсалу Рамуш не планирует менять клубную прописку

Герой матча за Суперкубок УЕФА определился со своим будущим в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Португальский форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш стал героем матча за Суперкубок УЕФА. Именно португалец забил на 90+4 минуте, переведя матч в серию пенальти, где и триумфовали подопечные Луиса Энрике.

После матча Рамуш развеял слухи о возможном уходе из расположения ПСЖ, о котором активно писали мировые СМИ: «Я остаюсь в Пари Сен-Жермен этим летом», – резюмировал форвард.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

