Герой матча за Суперкубок УЕФА определился со своим будущим в ПСЖ
Гонсалу Рамуш не планирует менять клубную прописку
Португальский форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш стал героем матча за Суперкубок УЕФА. Именно португалец забил на 90+4 минуте, переведя матч в серию пенальти, где и триумфовали подопечные Луиса Энрике.
После матча Рамуш развеял слухи о возможном уходе из расположения ПСЖ, о котором активно писали мировые СМИ: «Я остаюсь в Пари Сен-Жермен этим летом», – резюмировал форвард.
На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.
🚨❤️💙 Gonçalo Ramos: “I’m staying at Paris Saint-Germain this summer”. pic.twitter.com/h47NcI6wJj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025
