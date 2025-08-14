Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер Тоттенхэма: «Это обидное поражение, которое очень тяжело принять»
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 04:09 |
112
0

Гульельмо Викарио разочарован результатом матча против ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио поделился эмоциями после матча своей команды против французского ПСЖ в Суперкубке УЕФА, где «шпоры» уступили в серии пенальти.

«В этом матче было много хорошего. Мы отлично выполнили план, вели 2:0. Тем образнее, потому что игра была в наших руках, но это футбол, а ПСЖ – топовая команда.

Перед началом матча все думали, что их ждет легкая прогулка. Это оскорбительное поражение, которое очень тяжело принять», – лаконично сказал голкипер лондонского клуба.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
