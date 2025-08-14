Голкипер Тоттенхэма: «Это обидное поражение, которое очень тяжело принять»

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио поделился эмоциями после матча своей команды против французского ПСЖ в Суперкубке УЕФА, где «шпоры» уступили в серии пенальти.

«В этом матче было много хорошего. Мы отлично выполнили план, вели 2:0. Тем образнее, потому что игра была в наших руках, но это футбол, а ПСЖ – топовая команда.

Перед началом матча все думали, что их ждет легкая прогулка. Это оскорбительное поражение, которое очень тяжело принять», – лаконично сказал голкипер лондонского клуба.

