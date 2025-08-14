Дембеле отреагировал на феерию ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА

Лидер французского ПСЖ Усман Дембеле поделился эмоциями после невероятной победы своей команды над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2; 4:3 в серии пенальти).

«Мы завоевали еще один еврокубковый трофей для клуба – это невероятно. После победы в Лиге чемпионов 31 мая мы выиграли Суперкубок. Начинать сезон с трофея – просто потрясающе. Мы очень гордимся собой. Мы должны и дальше бороться за трофеи и выиграть их все.

Когда мы еще боролись за Лигу чемпионов и шли вперед от матча к матчу, особенно после 1/8 финала, где мы обыграли Ливерпуль, который, мне кажется, является одной из лучших команд в Европе, мы говорили себе, что возможно все. Четвертьфинал, полуфинал, финал. В 2025 году мы были лучшей командой в Европе», – резюмировал француз.

