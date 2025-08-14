Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА определил лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА. Это звезда ПСЖ
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 02:57 |
УЕФА определил лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА. Это звезда ПСЖ

Усман Дембеле получил индивидуальную награду

УЕФА определил лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА. Это звезда ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Лучшим игроком матча УЕФА признал звезду ПСЖ Усмана Дембеле, который отметился результативной передачей, а также уверенно реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Он был особенно эффективен, когда парижанам пришлось отыгрываться. Заставил команду отреагировать должным образом и сделал отличную передачу, с которой ПСЖ сравнял счет и перевел игру в серию пенальти», – лаконично говорится в сообщении.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

По теме:
Дембеле отреагировал на феерию ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА
ЭНРИКЕ: «Этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму»
Коуч Тоттенхэм объяснил фиаско в матче за Суперкубок УЕФА против ПСЖ
Усман Дембеле Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм лучший игрок
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
