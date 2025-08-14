УЕФА определил лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА. Это звезда ПСЖ

ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, в невероятном матче обыграв лондонский Тоттенхэм в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Лучшим игроком матча УЕФА признал звезду ПСЖ Усмана Дембеле, который отметился результативной передачей, а также уверенно реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Он был особенно эффективен, когда парижанам пришлось отыгрываться. Заставил команду отреагировать должным образом и сделал отличную передачу, с которой ПСЖ сравнял счет и перевел игру в серию пенальти», – лаконично говорится в сообщении.

