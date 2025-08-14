Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
14 августа 2025, 00:00 | Обновлено 14 августа 2025, 00:07
ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут пенальти

На 90+4-й забил Гонсалу Рамуш

Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.

На 90+4-й минуте счет в матче сравнял Гонсало Рамуш – 2:2.

ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут дополнительные таймы

По теме:
ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен. 4:3]. Суперкамбэк парижан. Видео голов и обзор
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенхэмом
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный ПСЖ - Тоттенхэм Гонсалу Рамуш
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
