ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут пенальти
На 90+4-й забил Гонсалу Рамуш
13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).
Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.
На 90+4-й минуте счет в матче сравнял Гонсало Рамуш – 2:2.
ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут дополнительные таймы
