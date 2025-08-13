Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
Известны стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм

Матч начнется в 22:00 по Киеву

Известны стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок состоится на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Новичок парижан Илья Забарный в заявку на этот матч не попал.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 3
fly
Якщо чесно був впевненний що випустять москаля(як ніяк шевалье максим 1-2 тренування з командою провів). Ну це є добре що вказали йому на місце.. і що в клубі йому ловити нічого.
sahka1981
Шевальє в основі, а він десь 4 дні тільки як в клубі. Але вибір, звісно вірний. На місце основного брали.
antt
Ну з Челсі зіграли за океаном. Без цього б стовідсоткові фаворити були. Але Тотенхем не Челсі. Тим більше аутсайдери АПЛ минулого сезону. Ну майже ПСЖ-Бормут, хоча другий вище в АПЛ за результатами.
