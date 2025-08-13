Известны стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Матч начнется в 22:00 по Киеву
13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок состоится на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Новичок парижан Илья Забарный в заявку на этот матч не попал.
