Лига Европы
13 августа 2025, 20:56 | Обновлено 13 августа 2025, 21:07
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы

Туран столкнулся с проблемами в составе

Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Наставник Шахтера Арда Туран на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса сказал, кто не сможет сыграть в этой встрече.

В составе на матч не будет Дмитрия Крыськива, Эгиналду, Педриньо, Георгия Судакова, Кевина и Лассины Траоре.

У всех, кроме Судакова, повреждения. Георгий не сыграет из-за смерти отца.

Ответный матч квалификации пройдет 14 августа, начало в 21:00. Первая игра завершилась без голов.

По теме:
МАРЛОН ГОМЕС: «Надеюсь, мы с Панатинаикосом все решим в основное время»
Арда ТУРАН: «Узнали о смерти отца Судакова в дороге. Мы все – с Георгием»
Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках
Шахтер Донецк Георгий Судаков Арда Туран Эгиналду Лассина Траоре Дмитрий Крыськив Кевин (Шахтер) Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Иван Зинченко Источник: Террикон
FootFun1
Найбільш відчутні втрати це Кевін і Судаков, інших можна замінити
Ответить
+2
AK.228
Да уж(((
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_ Moore
Кроти, якщо програєте - хто буде у вас винуватим?
Ответить
-1
Андрей⚒️
Мда… готовимся к лиги конференций 
Ответить
-2
nicksaf
Потому что матчи через два дня, вот и травмы. На фига такие еврокубки
Ответить
-2
New Zealander
Дуже фігово але чому б Судакову не зробити як багато видатних футболістів робили коли помирав їх батько - виходили на поле і грали з підвищеною мотивацією та бажанням забити гол та присвятити його батьку. Як-от наприклад це зробив Кріштіану Роналдо який вже наступного дня після смерті батька вийшов на матч
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Из всех перечисленных только Кевин потеря. Судакову соболезнования конечно.
Остальные и так не были игроками основы.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
