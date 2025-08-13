Лига Европы13 августа 2025, 20:56 | Обновлено 13 августа 2025, 21:07
3171
13
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Туран столкнулся с проблемами в составе
Наставник Шахтера Арда Туран на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса сказал, кто не сможет сыграть в этой встрече.
В составе на матч не будет Дмитрия Крыськива, Эгиналду, Педриньо, Георгия Судакова, Кевина и Лассины Траоре.
У всех, кроме Судакова, повреждения. Георгий не сыграет из-за смерти отца.
Ответный матч квалификации пройдет 14 августа, начало в 21:00. Первая игра завершилась без голов.
Остальные и так не были игроками основы.