Ницца не выиграла ни одного матча на евроарене с марта 2023 года
Последняя встреча французского клуба против «Бенфики» завершилась поражением
Французский клуб «Ницца» не побеждал в еврокубках с марта 2023 года
12 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Ницца». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По сумме двух встреч (4:0) путевку в четвертый квалификационный раунд ЛЧ завоевали «орлы» (первая игра – 2:0).
Этот поединок стал 12-м в безвыигрышной серии «Ниццы» в еврокубках (4 ничьи, 8 поражений).
Последний раз французская команда праздновала победу на европейской арене 16 марта 2023 года, обыграв «Шериф» в Лиге конференций (3:1).
В четвертом квалификационном раунде Лиги Европы решится, в каком именно еврокубке «Ницца» продолжит выступления в сезоне 2025/26.
📊 L’OGC Nice n’a plus gagné un match de Coupe d’Europe depuis le Jeudi 16 Mars 2023— PopFoot (@ThePopFoot) August 12, 2025
🏟️ 12 matchs
🟰 4 nuls
❌ 8 défaites
🇵🇹 Benfica ❌
🇵🇹 Benfica ❌
🇳🇴 Bodo Glim 🟰
🇸🇪 Elfsborg ❌
🇧🇪 Union SG ❌
🏴 Rangers ❌
🇳🇱 Twente 🟰
🇭🇺 Ferencvaros ❌
🇮🇹 Lazio ❌
🇪🇸 Real Sociedad 🟰
🇨🇭… pic.twitter.com/8ywoTLOSy5
