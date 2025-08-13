Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ницца не выиграла ни одного матча на евроарене с марта 2023 года
Лига чемпионов
13 августа 2025, 19:53 |
222
0

Ницца не выиграла ни одного матча на евроарене с марта 2023 года

Последняя встреча французского клуба против «Бенфики» завершилась поражением

13 августа 2025, 19:53 |
222
0
Ницца не выиграла ни одного матча на евроарене с марта 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский клуб «Ницца» не побеждал в еврокубках с марта 2023 года

12 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Ницца». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По сумме двух встреч (4:0) путевку в четвертый квалификационный раунд ЛЧ завоевали «орлы» (первая игра – 2:0).

Этот поединок стал 12-м в безвыигрышной серии «Ниццы» в еврокубках (4 ничьи, 8 поражений).

Последний раз французская команда праздновала победу на европейской арене 16 марта 2023 года, обыграв «Шериф» в Лиге конференций (3:1).

В четвертом квалификационном раунде Лиги Европы решится, в каком именно еврокубке «Ницца» продолжит выступления в сезоне 2025/26.

По теме:
Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках
Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса
«Еще недавно Шовковскому аплодировали». Известный тренер – о фиаско Динамо
Бенфика Ницца статистика Лига чемпионов Шериф Тирасполь
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12 августа 2025, 21:59 45
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?

Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Футбол | 13 августа 2025, 20:51 0
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»

Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Бокс | 13.08.2025, 00:21
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13.08.2025, 08:44
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Футбол | 13.08.2025, 14:51
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 25
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 2
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем