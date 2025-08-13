В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между армянским «Араратом» и чешской «Спартой». По киевскому времени поединок начнется в 19:00. Первая игра завершилась победой чехов со счетом 1:4.

Арарат-Армения

В прошлом сезоне чемпионата команда набрала 66 баллов за 30 очков и заняла 2-е место, уступив столичному «Ноа» на 9 зачетных пунктов, эта позиция и позволила клубу участвовать в отборе Лиги Конференций. Поэтому «Ноа» коллектив проиграл в финале Кубка Армении со счетом 3:1.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций армяне преодолели «Университет Клуж» с общим счетом 2:1, а новый сезон чемпионата начали с нулевой ничьи против «Вана».

Спарта Прага

За 35 матчей в чемпионате Чехии в прошлом сезоне коллектив набрал 63 балла и занял 4-е место (впервые с сезона 2017/18 «Спарта» опустилась ниже топ-3), опередив «Яблонец» только благодаря дополнительным показателям. Спасти сезон могла победа в кубке, но у финала команда потерпела поражение против «Сигмы» со счетом 3:1.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций чехи преодолели казахское «Актобе» с общим счетом 5:2. За 4 игры нового сезона национальной лиги «Спарта» набрала 10 очков.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе команды ни разу не играли друг с другом.

Интересные факты

За последние 7 выездных игр «Спарта» одержала всего 1 победу, 5 раз проиграла и 1 матч сыграла вничью.

«Спарта» забила 61 гол в прошлом сезоне чемпионата Чехии – 3-й лучший результат среди всех команд.

«Арарат» пропустил 28 мячей в прошлом сезоне чемпионата – 2-й лучший показатель.

«Спарта» победила в 5 из последних 5 матчей во всех турнирах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.