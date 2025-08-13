Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег САЛЕНКО: «Не знаю, что Суркис думает, но его нужно менять»
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 20:33 |
Олег САЛЕНКО: «Не знаю, что Суркис думает, но его нужно менять»

Олег Саленко советует клубу уволить действующего наставника

Олег САЛЕНКО: «Не знаю, что Суркис думает, но его нужно менять»
ФК Динамо. Олег Саленко

Легенда «Динамо» Олег Саленко рассказал, какие изменения клубу нужно сделать после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).

– В «Динамо», создается впечатление, любая ошибка становится фатальной. Потому что в атаке команда вообще ничего не создает, за два матча с «Пафосом» опасные моменты у ворот соперников можно пересчитать по пальцам одной руки.

– Все понимают, что в команде что-то не так. Когда есть такая большая разбалансировка, то, конечно, виноват тренер. У него нужно спрашивать, как такое могло случиться.

– Где-то просчитались в процессе подготовки к сезону?

– Клуб все для них сделал. Сборы в Австрии, играют в Люблине – далеко ехать не нужно. С подготовкой, думаю, у них все было нормально. Мой сын был с первой командой, поэтому знаю. Проблема, на мой взгляд, в том, что Александр Шовковский набирал несколько составов на случай игр в Лиге чемпионов и в чемпионате Украины.

Это – ошибка. Потому что получилось, что один бежит в одну сторону, другой – в другую. А нужно иметь основную обойму из двенадцати-тринадцати футболистов. И вокруг нее формировать равноценный резерв. У нас же один матч играют одни, в другом выходит второй состав. Игорю Суркису, пока не поздно, нужно задуматься над сменой тренера. Не знаю, что он думает об усилении тренерского штаба, но нужен специалист, чтобы создавал новую команду.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.

Олег Саленко Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Пафос Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
Allegro_Barbaro
Зважаючи на те, що Сашо бортанув з Динамо Саленкового синка, то було очевидно, що батя топитиме за його відставку))
vruthiy-112
Повністю пдтримую Саленка. Можу представити, хто видає корочки тренерів.!!!! 
