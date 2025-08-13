ПСЖ или Тоттенхэм – у кого богаче трофейная витрина?

Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором французский «ПСЖ» сыграет с английским «Тоттенхэмом».

«ПСЖ» имеет в своей коллекции 54 трофея во всех турнирах, «Тоттенхэм» – 25.

Трофеи ПСЖ (54)

13 – Лига 1

16 – Кубок Франции

9 – Кубок французской лиги

13 – Суперкубок Франции

1 – Лига чемпионов

1 – Кубок обладателей кубков

1 – Кубок Интертото

Трофеи Тоттенхэма (25)

2 – чемпионат Англии

8 – Кубок Англии

4 – Кубок английской лиги

7 – Суперкубок Англии

1 – Кубок обладателей кубков

3 – Лига Европы/Кубок УЕФА