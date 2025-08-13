ПСЖ или Тоттенхэм – у кого богаче трофейная витрина?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 13:07 | Обновлено 13 августа 2025, 13:08
Сегодня один из этих клубов пополнит свою коллекцию Суперкубком УЕФА

Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором французский «ПСЖ» сыграет с английским «Тоттенхэмом».

«ПСЖ» имеет в своей коллекции 54 трофея во всех турнирах, «Тоттенхэм» – 25.

Трофеи ПСЖ (54)

  • 13 – Лига 1
  • 16 – Кубок Франции
  • 9 – Кубок французской лиги
  • 13 – Суперкубок Франции
  • 1 – Лига чемпионов
  • 1 – Кубок обладателей кубков
  • 1 – Кубок Интертото

Трофеи Тоттенхэма (25)

  • 2 – чемпионат Англии
  • 8 – Кубок Англии
  • 4 – Кубок английской лиги
  • 7 – Суперкубок Англии
  • 1 – Кубок обладателей кубков
  • 3 – Лига Европы/Кубок УЕФА
По теме:
ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике перед финалом Суперкубка УЕФА
«Дадим бой». Тренер Тоттенхэма высказался о предстоящем матче с ПСЖ
Атлетико был последним, кто одолел победителя ЛЧ в матче за Суперкубок
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм трофеи статистика
