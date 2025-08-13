Суперкубок УЕФА13 августа 2025, 13:07 | Обновлено 13 августа 2025, 13:08
139
0
ПСЖ или Тоттенхэм – у кого богаче трофейная витрина?
Сегодня один из этих клубов пополнит свою коллекцию Суперкубком УЕФА
13 августа 2025, 13:07 | Обновлено 13 августа 2025, 13:08
139
0
Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором французский «ПСЖ» сыграет с английским «Тоттенхэмом».
«ПСЖ» имеет в своей коллекции 54 трофея во всех турнирах, «Тоттенхэм» – 25.
Трофеи ПСЖ (54)
- 13 – Лига 1
- 16 – Кубок Франции
- 9 – Кубок французской лиги
- 13 – Суперкубок Франции
- 1 – Лига чемпионов
- 1 – Кубок обладателей кубков
- 1 – Кубок Интертото
Трофеи Тоттенхэма (25)
- 2 – чемпионат Англии
- 8 – Кубок Англии
- 4 – Кубок английской лиги
- 7 – Суперкубок Англии
- 1 – Кубок обладателей кубков
- 3 – Лига Европы/Кубок УЕФА
PSG or Tottenham will add a first-ever UEFA Super Cup to their trophy collection 🔝🏆 pic.twitter.com/wyWquPtSA4— OneFootball (@OneFootball) August 13, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2025, 23:06 4
Бывший тренер киевского «Динамо» рассказал, чего не хватает столичному клубу
Футбол | 13 августа 2025, 11:25 6
Олег Кузнецов жестко раскритиковал команду Александра Шовковского за поражение от «Пафоса»
Футбол | 13.08.2025, 12:54
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Бокс | 13.08.2025, 00:21
Комментарии 0
Популярные новости
12.08.2025, 00:55 5
12.08.2025, 11:53 1
11.08.2025, 15:27 7
12.08.2025, 11:01 131
12.08.2025, 21:57 383
11.08.2025, 08:44 1
13.08.2025, 07:40 4