Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 08:04 | Обновлено 13 августа 2025, 09:06
1446
2

Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец

Донецкий клуб поддержал своего лидера

13 августа 2025, 08:04 | Обновлено 13 августа 2025, 09:06
1446
2
Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Пресс-служба донецкого «Шахтера» выразила соболезнования полузащитнику «горняков» Георгию Судакову, у которого накануне скончался отец. Донецкий клуб поддержал своего лидера.

«Шахтер» сочувствует… Непоправимый урон в семье футболиста нашей команды. 12 августа трагически ушел из жизни Виктор Судаков, отец игрока «Шахтера» Георгия Судакова. Виктору Георгиевичу было 50 лет…

ФК «Шахтер» выражает искренние соболезнования и слова поддержки Георгию Судакову и всей семье, близким и друзьям Виктора Георгиевича. В этот трудный момент все наши мысли вместе с семьей. Вечная память...», – говориться в сообщении

Ранее сообщалось, что Шахтер прибыл в Краков на матч Лиги Европы с Панатинакосом.

По теме:
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
смерть Георгий Судаков Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12 августа 2025, 21:59 39
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?

Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс

Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12 августа 2025, 09:59 4
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим

Артем хочет вернуться в Ла Лигу

ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
Футбол | 13.08.2025, 08:51
ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
Трансфер Зинченко в клуб может сорваться из-за его политических взглядов
Футбол | 13.08.2025, 04:35
Трансфер Зинченко в клуб может сорваться из-за его политических взглядов
Трансфер Зинченко в клуб может сорваться из-за его политических взглядов
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Царство небесное. Может отсюда и проблемы у игрока
Ответить
+1
Славик Круссер
Держись Жора
Ответить
0
Популярные новости
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 130
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 2
Другие виды
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем