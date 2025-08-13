Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец

Пресс-служба донецкого «Шахтера» выразила соболезнования полузащитнику «горняков» Георгию Судакову, у которого накануне скончался отец. Донецкий клуб поддержал своего лидера.

«Шахтер» сочувствует… Непоправимый урон в семье футболиста нашей команды. 12 августа трагически ушел из жизни Виктор Судаков, отец игрока «Шахтера» Георгия Судакова. Виктору Георгиевичу было 50 лет…

ФК «Шахтер» выражает искренние соболезнования и слова поддержки Георгию Судакову и всей семье, близким и друзьям Виктора Георгиевича. В этот трудный момент все наши мысли вместе с семьей. Вечная память...», – говориться в сообщении

