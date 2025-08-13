Сандерленд близок к установлению интересного трансферного рекорда АПЛ
Новичок Премьер-лиги потратил в нынешнее межсезонье 153 млн евро на новых игроков
До начала нового сезона АПЛ осталось менее недели. Команды-участницы до сих пор активно работают на трансферном рынке.
Активны не только гранды АПЛ, но и команды, которые повысились из Чемпионшипа.
«Сандерленд» и «Бернли» в летнее межсезонье вошли в топ-10 клубов, которые повысились в АПЛ, по сумме расходов на новых футболистов.
«Сандерленду» (153 млн евро) сейчас не хватает чуть более 2 млн евро, чтобы возглавить рейтинг, который пока удерживает «Ноттингем Форест» (155,2 млн евро в сезоне 2022/23).
Крупнейшие трансферные расходы клубов, которые повысились до АПЛ
- 155,2 млн евро – Ноттингем Форест (2022/23)
- 153,0 млн евро – Сандерленд (2025/26)
- 148,6 млн евро – Астон Вилла (2019/20)
- 125,7 млн евро – Бернли (2025/26)
- 125,0 млн евро – Ипсвич Таун (2024/25)
- 117,2 млн евро – Саутгемптон (2024/25)
- 113,1 млн евро – Фулгем (2018/19)
- 110,5 млн евро – Бернли (2023/24)
- 92,0 млн евро – Вулверхэмптон (2018/19)
- 89,2 млн евро – Лидс Юнайтед (2020/21)
