Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Сандерленд близок к установлению интересного трансферного рекорда АПЛ

Новичок Премьер-лиги потратил в нынешнее межсезонье 153 млн евро на новых игроков

Сандерленд близок к установлению интересного трансферного рекорда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

До начала нового сезона АПЛ осталось менее недели. Команды-участницы до сих пор активно работают на трансферном рынке.

Активны не только гранды АПЛ, но и команды, которые повысились из Чемпионшипа.

«Сандерленд» и «Бернли» в летнее межсезонье вошли в топ-10 клубов, которые повысились в АПЛ, по сумме расходов на новых футболистов.

«Сандерленду» (153 млн евро) сейчас не хватает чуть более 2 млн евро, чтобы возглавить рейтинг, который пока удерживает «Ноттингем Форест» (155,2 млн евро в сезоне 2022/23).

Крупнейшие трансферные расходы клубов, которые повысились до АПЛ

  1. 155,2 млн евро – Ноттингем Форест (2022/23)
  2. 153,0 млн евро – Сандерленд (2025/26)
  3. 148,6 млн евро – Астон Вилла (2019/20)
  4. 125,7 млн евро – Бернли (2025/26)
  5. 125,0 млн евро – Ипсвич Таун (2024/25)
  6. 117,2 млн евро – Саутгемптон (2024/25)
  7. 113,1 млн евро – Фулгем (2018/19)
  8. 110,5 млн евро – Бернли (2023/24)
  9. 92,0 млн евро – Вулверхэмптон (2018/19)
  10. 89,2 млн евро – Лидс Юнайтед (2020/21)
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сандерленд Бернли Ноттингем Форест трансферы АПЛ финансы рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
