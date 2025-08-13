Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута». Ранее клуб оформил 40-миллионный трансфер голкипера Люки Шевалье.

Один из лучших фулбеков современного футбола португалец Нуну Мендеш отреагировал на усиление парижан этим летом.

«Трансферы Забарного и Шевалье? Я думаю, что в этом году они многое нам принесут», – сказал Нуну Мендеш.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».