13 августа 2025, 21:27 |
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного

Нуну Мендеш – о переходе Ильи и Люки Шевалье

Нуну Мендеш

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута». Ранее клуб оформил 40-миллионный трансфер голкипера Люки Шевалье.

Один из лучших фулбеков современного футбола португалец Нуну Мендеш отреагировал на усиление парижан этим летом.

«Трансферы Забарного и Шевалье? Я думаю, что в этом году они многое нам принесут», – сказал Нуну Мендеш.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Нуну Мендеш Люка Шевалье Илья Забарный Лига 1 (Франция) ПСЖ
