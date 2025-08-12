Моуриньо выбил ван Перси. Фенербахче разобрал Фейеноорд и вышел в Q4 ЛЧ
Турецкая команда одержала победу над нидерландцами со счетом 5:2 в ответном матче
12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче и Фейеноорд [первый поединок – 1:2].
Встреча прошла на стадионе Шокрю Сараджоглу. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Жозе Моуриньо оформили камбек, выиграли противостояние с общим счетом 6:4 и вышла в Q4 еврокубка.
Голами за Фенербахче отличились Арчи Браун, Джон Дуран, Фред, Юссеф Эн-Несири и Андерсон Талиска. Дубль за коллектив Робина ван Перси оформил Цуеси Ватанабе.
Желтые канарейки в четвертом круге ЛЧ поборются либо против Ниццы, либо против Бенфики.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 12 августа
Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 5:2 [первый поединок – 1:2]
Голы: Браун, 44, Дуран, 45+2, Фред, 55, Эн-Несири, 83, Талиска, 90+5 – Ватанабе, 41, 89
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер вернется в россию
Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов