Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо выбил ван Перси. Фенербахче разобрал Фейеноорд и вышел в Q4 ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Фенербахче
12.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 5 : 2
Фейеноорд
Лига чемпионов
12 августа 2025, 22:01 | Обновлено 12 августа 2025, 22:07
1074
1

Моуриньо выбил ван Перси. Фенербахче разобрал Фейеноорд и вышел в Q4 ЛЧ

Турецкая команда одержала победу над нидерландцами со счетом 5:2 в ответном матче

Моуриньо выбил ван Перси. Фенербахче разобрал Фейеноорд и вышел в Q4 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче и Фейеноорд [первый поединок – 1:2].

Встреча прошла на стадионе Шокрю Сараджоглу. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Подопечные Жозе Моуриньо оформили камбек, выиграли противостояние с общим счетом 6:4 и вышла в Q4 еврокубка.

Голами за Фенербахче отличились Арчи Браун, Джон Дуран, Фред, Юссеф Эн-Несири и Андерсон Талиска. Дубль за коллектив Робина ван Перси оформил Цуеси Ватанабе.

Желтые канарейки в четвертом круге ЛЧ поборются либо против Ниццы, либо против Бенфики.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 12 августа

Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 5:2 [первый поединок – 1:2]

Голы: Браун, 44, Дуран, 45+2, Фред, 55, Эн-Несири, 83, Талиска, 90+5 – Ватанабе, 41, 89

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Впечатляющий камбек. Брюгге одолел РБ Зальцбург в Лиге чемпионов
Впервые за 20 лет Украина не будет представлена в основном этапе ЛЧ
Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме
Фенербахче Фейеноорд Лига чемпионов Жозе Моуриньо Робин ван Перси Фред Андерсон Талиска Юссеф Эн-Несири Джон Дуран
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
WildeKater
Суркіс, введи Моуріньо 
