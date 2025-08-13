Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Фейеноорд – 5:2. Перестрелка в Стамбуле. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Фенербахче
12.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 5 : 2
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 августа 2025, 00:47 |
111
0

Фенербахче – Фейеноорд – 5:2. Перестрелка в Стамбуле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча Ф3 Лиги чемпионов 2025/26

13 августа 2025, 00:47 |
111
0
Фенербахче – Фейеноорд – 5:2. Перестрелка в Стамбуле. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче и Фейеноорд [первый поединок – 1:2].

Встреча прошла на стадионе Шокрю Сараджоглу. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Жозе Моуриньо оформили камбек, выиграли противостояние с общим счетом 6:4 и вышла в Q4 еврокубка.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 12 августа

Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 5:2 [первый поединок – 1:2]

Голы: Браун, 44, Дуран, 45+2, Фред, 55, Эн-Несири, 83, Талиска, 90+5 – Ватанабе, 41, 89

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Фенербахче).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Цуёси Ватанабэ (Фейеноорд).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Фенербахче).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Фенербахче).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Фенербахче).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Арчи Браун (Фенербахче).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Цуёси Ватанабэ (Фейеноорд).
По теме:
Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
Тироль – Реал – 0:4. Как Мбаппе оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Все решилось в серии пенальти. Слован и Кайрат определили участника Q4 ЛЧ
Фенербахче Робин ван Перси Фред Жозе Моуриньо Фейеноорд Андерсон Талиска Юссеф Эн-Несири Лига чемпионов Джон Дуран видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12 августа 2025, 21:57 296
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре

Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»

Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Футбол | 12 августа 2025, 18:47 37
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса

12 августа в 20:00 в Лимасоле пройдет игра 3-го раунда квалификации

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12.08.2025, 18:00
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12.08.2025, 09:12
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Футбол | 13.08.2025, 01:34
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 2
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем