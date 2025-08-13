12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче и Фейеноорд [первый поединок – 1:2].

Встреча прошла на стадионе Шокрю Сараджоглу. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Подопечные Жозе Моуриньо оформили камбек, выиграли противостояние с общим счетом 6:4 и вышла в Q4 еврокубка.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 12 августа

Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 5:2 [первый поединок – 1:2]

Голы: Браун, 44, Дуран, 45+2, Фред, 55, Эн-Несири, 83, Талиска, 90+5 – Ватанабе, 41, 89

Видеообзор матча