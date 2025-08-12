Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Фенербахче
12.08.2025 20:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2025, 15:34 |
168
0

Фенербахче – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа и начнется в 20:00 по Киеву

12 августа 2025, 15:34 |
168
0
Фенербахче – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Робин ван Перси

12 августа на Шукру Саначоглу пройдет ответный матч полуфинального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Фенербахче встретится с Фейеноордом. Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Фенербахче

Команда год назад пребывала в отличном настроении - казалось многим, что Моуринью, перебравшись в Стамбул затянувшееся на десятилетия отсутствия титулов. Но именно в квалификации Лиги чемпионов допустил первую серьезную осечку, не пройдя в основном раунд главного континентального турнира. Потом были новые неудачи Особенного. В том числе в Суперлиге его подопечные снова уступили, и достаточно значительно, Галатасараю.

Тем не менее, пока что португалец на посту. Правда, и особенно заметных новичков не получил, максимум, в виде выкупа Шкриниара и подписания Нельсона Семеду. Это при том, что в это окно ушли такие опытные ветераны, как Джеко и Тадич, и не факт, что их полноценно заменят, по крайней мере, сразу. Это при том, что результат нужен уже: в Нидерландах уступили 1:2.

Фейеноорд

Клуб в прошлом сезоне был вынужден срочно менять наставника. Да, в Лиге чемпионов получалось хорошо, но в Эредивизии снова заметно отстали от пары вечных претендентов и главных соперников, ПСВ с Аяксом, к тому же рисковали отдать и третье место, Утрехту. И только после того, как в Роттердам, уже как тренер, получилось закрепиться снова на привычной позиции.

Сейчас гранд пока что смотрится солидно. Он и на внутренней арене стартовал с уверенной, 2:0, победы в 1-м туре с НАК Бредой. Те же два гола, но только еще и с пропущенным, удалось оформить на Де Кейп, принимая турок. Теперь важно не проиграть, как-то выстоять в ответном поединке.

Статистика личных встреч

Единственная ничья пришлась на первый и пока что последний товарищеский поединок. А так в Лиге чемпионов оба раза сильнее были голландцы, то встречи в Лиге Европы в 2016-м принесли пару побед уже туркам.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша от хозяев поля. Но разница в классе невелика - попробуем вариант с форой +1 гол на гостей (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
12 августа 2025 -
20:00
Фейеноорд
Фора Фейеноорда (+1) 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Слован – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
Ференцварош – Лудогорец. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче Фейеноорд Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 7
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером

Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер
Футбол | 12 августа 2025, 10:05 8
Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер
Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер

Футболист уже общался с Ардой Тураном

У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
Футбол | 12.08.2025, 16:11
У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Футбол | 12.08.2025, 00:55
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 487
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем