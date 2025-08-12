12 августа на Шукру Саначоглу пройдет ответный матч полуфинального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Фенербахче встретится с Фейеноордом. Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Фенербахче

Команда год назад пребывала в отличном настроении - казалось многим, что Моуринью, перебравшись в Стамбул затянувшееся на десятилетия отсутствия титулов. Но именно в квалификации Лиги чемпионов допустил первую серьезную осечку, не пройдя в основном раунд главного континентального турнира. Потом были новые неудачи Особенного. В том числе в Суперлиге его подопечные снова уступили, и достаточно значительно, Галатасараю.

Тем не менее, пока что португалец на посту. Правда, и особенно заметных новичков не получил, максимум, в виде выкупа Шкриниара и подписания Нельсона Семеду. Это при том, что в это окно ушли такие опытные ветераны, как Джеко и Тадич, и не факт, что их полноценно заменят, по крайней мере, сразу. Это при том, что результат нужен уже: в Нидерландах уступили 1:2.

Фейеноорд

Клуб в прошлом сезоне был вынужден срочно менять наставника. Да, в Лиге чемпионов получалось хорошо, но в Эредивизии снова заметно отстали от пары вечных претендентов и главных соперников, ПСВ с Аяксом, к тому же рисковали отдать и третье место, Утрехту. И только после того, как в Роттердам, уже как тренер, получилось закрепиться снова на привычной позиции.

Сейчас гранд пока что смотрится солидно. Он и на внутренней арене стартовал с уверенной, 2:0, победы в 1-м туре с НАК Бредой. Те же два гола, но только еще и с пропущенным, удалось оформить на Де Кейп, принимая турок. Теперь важно не проиграть, как-то выстоять в ответном поединке.

Статистика личных встреч

Единственная ничья пришлась на первый и пока что последний товарищеский поединок. А так в Лиге чемпионов оба раза сильнее были голландцы, то встречи в Лиге Европы в 2016-м принесли пару побед уже туркам.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша от хозяев поля. Но разница в классе невелика - попробуем вариант с форой +1 гол на гостей (коэффициент - 1,76).