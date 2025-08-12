Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в девятку в матче квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
12 августа 2025, 21:25 | Обновлено 12 августа 2025, 21:26
Фред отличился в ответном поединке против Фейеноорда за Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче (Турция) и Фейеноорд (Нидерланды) [первый поединок – 1:2].

Коллективы играют на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 55-й минуте счет стал 3:1 в пользу хозяев. Третий мяч для турецкого клуба забил экс-игрок донецкого Шахтера Фред, которй положил шедевр в девятку ворот соперников.

Фред вывил Фенербахче вперед в матчевом противостоянии. Победитель в Q4 еврокубка поборется либо против Ниццы, либо против Бенфики.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
