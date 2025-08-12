ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в девятку в матче квалификации ЛЧ
Фред отличился в ответном поединке против Фейеноорда за Фенербахче
12 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче (Турция) и Фейеноорд (Нидерланды) [первый поединок – 1:2].
Коллективы играют на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
На 55-й минуте счет стал 3:1 в пользу хозяев. Третий мяч для турецкого клуба забил экс-игрок донецкого Шахтера Фред, которй положил шедевр в девятку ворот соперников.
Фред вывил Фенербахче вперед в матчевом противостоянии. Победитель в Q4 еврокубка поборется либо против Ниццы, либо против Бенфики.
