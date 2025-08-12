Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме
Лига Чемпионов
Проходит дальше Копенгаген
12.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 5 : 0
Мальмё
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2025, 22:06 |
189
0

Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме

Матч завершился со счетом 5:0

12 августа 2025, 22:06 |
189
0
Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между датским Копенгагеном и шведским Мальме.

Игра прошла на стадионе Паркен в Копенгагене. Победу с разгромным счетом 5:0 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

Интересно, что при 5 забитых мячах хозяева поля по метрике xG (ожидаемые голы) наиграли лишь 0,69 гола, и в целом пробили в створ ворот соперника 8 раз.

Главным героем встречи стал хавбек Мохамед Эльюнусси, на счету которого гол и 2 ассиста.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, матч-ответ. 12 августа

Копенгаген – Мальме – 5:0

Голы: Уэскас, 31, Роберт, 43, 69, Эльюнусси, 51, Маттссон, 67

По теме:
Впечатляющий камбек. Брюгге одолел РБ Зальцбург в Лиге чемпионов
Впервые за 20 лет Украина не будет представлена в основном этапе ЛЧ
Моуриньо выбил ван Перси. Фенербахче разобрал Фейеноорд и вышел в Q4 ЛЧ
Копенгаген Мальме Лига чемпионов Мохамед Эльюнусси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12 августа 2025, 18:31 30
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву

Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Футбол | 12 августа 2025, 11:53 1
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ

Илья перебрался в чемпионат Франции

Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Футбол | 12.08.2025, 00:03
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Футбол | 12.08.2025, 22:15
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 7
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем