Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме
Матч завершился со счетом 5:0
12 августа состоялся ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между датским Копенгагеном и шведским Мальме.
Игра прошла на стадионе Паркен в Копенгагене. Победу с разгромным счетом 5:0 одержала команда хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.
Интересно, что при 5 забитых мячах хозяева поля по метрике xG (ожидаемые голы) наиграли лишь 0,69 гола, и в целом пробили в створ ворот соперника 8 раз.
Главным героем встречи стал хавбек Мохамед Эльюнусси, на счету которого гол и 2 ассиста.
Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, матч-ответ. 12 августа
Копенгаген – Мальме – 5:0
Голы: Уэскас, 31, Роберт, 43, 69, Эльюнусси, 51, Маттссон, 67
🖐🏼🦁.#fcklive #FCKResult pic.twitter.com/jusffV6tVa— F.C. København (@FCKobenhavn) August 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву
Илья перебрался в чемпионат Франции