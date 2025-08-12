Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме

12 августа состоялся ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между датским Копенгагеном и шведским Мальме.

Игра прошла на стадионе Паркен в Копенгагене. Победу с разгромным счетом 5:0 одержала команда хозяев.

Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

Интересно, что при 5 забитых мячах хозяева поля по метрике xG (ожидаемые голы) наиграли лишь 0,69 гола, и в целом пробили в створ ворот соперника 8 раз.

Главным героем встречи стал хавбек Мохамед Эльюнусси, на счету которого гол и 2 ассиста.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, матч-ответ. 12 августа

Копенгаген – Мальме – 5:0

Голы: Уэскас, 31, Роберт, 43, 69, Эльюнусси, 51, Маттссон, 67