12 августа на Паркен пройдет ответный матч полуфинального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Копенгаген встретится с Мальме. Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Копенгаген

Команда имеет довольно недолгую историю даже по меркам своей страны - недавно отметили тридцатилетний юбилей. Но сразу же столичный проект позиционировал себя как местный флагман, взяв чемпионство практически с первой попытки. И потом каждый второй сезон отмечал взятым новым титулом. Так прошли и последние годы: упустили первое место в 2024-м, но вернули его весной, успев все же перегнать Мидтьюлленд.

Сейчас подопечные Нееструпа начинали уверенно. Они и в Суперлиге побеждали, и в квалификации Лиги чемпионов не имели проблем: 2:0 и 1:0 с Дритой в предыдущем раунде отбора. Не пропустили они и в Швеции. А вот на выходных, кажется, банально не хватило мотивации и концентрации на соперника: Орхусу дома проиграли 2:3.

Мальме

Клуб имеет похожий статус со своим соседом у себя на родине. Более того, в прошлом году у него в Аллсвенскан не было проблем по умолчанию. Тогда обоих главных преследователей опередили на полтора десятка очков. Сейчас же было откровенно неудачное начало сезона (еще и в кубке уступили Хеккену). И остается только надеяться на некий невероятный рывок на финише. Впрочем, в прошлом туре чемпионата уступили как раз лидеру розыгрыша, Мьелльбю, и отрыв увеличился до размера, что де-факто убивает интригу на внутренней арене.

Остаются еврокубки, где скандинавы уверенно расправились с парой первых своих соперников по квалификации Лиги чемпионов, сначала с Иберией 1999 из Грузии, потом с латвийским РФШ. Вот только потом с более опытным соседом даже дома ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В 2016-м году в товарищеском формате выигрывали датчане. Но потом была Лига Европы осенью 2019-го года, и уже шведы взяли четыре очка, отдав одно.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Сейчас Копенгаген сыграет дома, и сумеет победить (коэффициент - 1,6).