Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Копенгаген
12.08.2025 20:00 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Мальмё
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2025, 15:24 | Обновлено 12 августа 2025, 15:25
88
0

Копенгаген – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа и начнется в 20:00 по Киеву

12 августа 2025, 15:24 | Обновлено 12 августа 2025, 15:25
88
0
Копенгаген – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Мальме

12 августа на Паркен пройдет ответный матч полуфинального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Копенгаген встретится с Мальме. Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Копенгаген

Команда имеет довольно недолгую историю даже по меркам своей страны - недавно отметили тридцатилетний юбилей. Но сразу же столичный проект позиционировал себя как местный флагман, взяв чемпионство практически с первой попытки. И потом каждый второй сезон отмечал взятым новым титулом. Так прошли и последние годы: упустили первое место в 2024-м, но вернули его весной, успев все же перегнать Мидтьюлленд.

Сейчас подопечные Нееструпа начинали уверенно. Они и в Суперлиге побеждали, и в квалификации Лиги чемпионов не имели проблем: 2:0 и 1:0 с Дритой в предыдущем раунде отбора. Не пропустили они и в Швеции. А вот на выходных, кажется, банально не хватило мотивации и концентрации на соперника: Орхусу дома проиграли 2:3.

Мальме

Клуб имеет похожий статус со своим соседом у себя на родине. Более того, в прошлом году у него в Аллсвенскан не было проблем по умолчанию. Тогда обоих главных преследователей опередили на полтора десятка очков. Сейчас же было откровенно неудачное начало сезона (еще и в кубке уступили Хеккену). И остается только надеяться на некий невероятный рывок на финише. Впрочем, в прошлом туре чемпионата уступили как раз лидеру розыгрыша, Мьелльбю, и отрыв увеличился до размера, что де-факто убивает интригу на внутренней арене.

Остаются еврокубки, где скандинавы уверенно расправились с парой первых своих соперников по квалификации Лиги чемпионов, сначала с Иберией 1999 из Грузии, потом с латвийским РФШ. Вот только потом с более опытным соседом даже дома ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В 2016-м году в товарищеском формате выигрывали датчане. Но потом была Лига Европы осенью 2019-го года, и уже шведы взяли четыре очка, отдав одно.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Сейчас Копенгаген сыграет дома, и сумеет победить (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Копенгаген
12 августа 2025 -
20:00
Мальмё
Победа Копенгагена 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Слован – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
Ференцварош – Лудогорец. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Копенгаген Мальме Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Футбол | 11 августа 2025, 20:06 6
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»

Футболист сообщил, что уже не работает в Динамо

Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12 августа 2025, 08:42 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»

Британец – о Джареде Андерсоне

У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
Футбол | 12.08.2025, 16:11
У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?
Футбол | 12.08.2025, 13:54
ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?
ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 17
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 487
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем