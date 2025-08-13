Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Мальме – 5:0. Датский разгром. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Копенгаген
12.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 5 : 0
Мальмё
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 августа 2025, 13:29 |
50
0

Копенгаген – Мальме – 5:0. Датский разгром. Видео голов и обзор матча

В первом матче команды сыграли вничью 0:0

13 августа 2025, 13:29 |
50
0
Копенгаген – Мальме – 5:0. Датский разгром. Видео голов и обзор матча
ФК Копенгаген

Во вторник, 12 августа, в Копенгагене (Дания) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Копенгаген» принимал шведский «Мальме».

В первом матче команды так и не смогли забить. Зато в ответном поединке «Копенгаген» разгромил соперника со счетом 5:0.

Главным героем встречи стал Мохамед Эльюнусси. На счету полузащитника «Копенгагена» гол и две результативные передачи.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет с клубом «Базель». Первый поединок пройдет в Швейцарии 20 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Дания

Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция) – 5:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Уэскас, 31, Роберт, 43, 69, Эльюнусси, 51, Маттссон, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Магнус Маттссон (Копенгаген).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Уэскас (Копенгаген).
По теме:
Виктория Пльзень – Рейнджерс – 2:1. Победа без радости. Видео голов
Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»
Бенефис Трубина и норвежцев, Моуринью сыграет против португальского клуба
Лига чемпионов видео голов и обзор Копенгаген Мальме Мохамед Эльюнусси
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Футбол | 13 августа 2025, 09:48 36
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд

Игорь Суркис будет советоваться с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко

ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Футбол | 12 августа 2025, 22:59 68
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса

Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Футбол | 13.08.2025, 12:55
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 131
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 40
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 3
Другие виды
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем