Копенгаген – Мальме – 5:0. Датский разгром. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 12 августа, в Копенгагене (Дания) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Копенгаген» принимал шведский «Мальме».

В первом матче команды так и не смогли забить. Зато в ответном поединке «Копенгаген» разгромил соперника со счетом 5:0.

Главным героем встречи стал Мохамед Эльюнусси. На счету полузащитника «Копенгагена» гол и две результативные передачи.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет с клубом «Базель». Первый поединок пройдет в Швейцарии 20 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Дания

Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция) – 5:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Уэскас, 31, Роберт, 43, 69, Эльюнусси, 51, Маттссон, 67

Видео голов и обзор матча