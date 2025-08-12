Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Трубин? Известен состав Бенфики на ответный матч квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
12 августа 2025, 21:08 | Обновлено 12 августа 2025, 21:09
564
0

Сыграет ли Трубин? Известен состав Бенфики на ответный матч квалификации ЛЧ

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени

12 августа 2025, 21:08 | Обновлено 12 августа 2025, 21:09
564
0
Сыграет ли Трубин? Известен состав Бенфики на ответный матч квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу та Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.

На второй поединок украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе, как и на предыдущий поединок.

Стартовые составы на матч Бенфика – Ницца:

По теме:
Впечатляющий камбек. Брюгге одолел РБ Зальцбург в Лиге чемпионов
Впервые за 20 лет Украина не будет представлена в основном этапе ЛЧ
Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме
Бенфика Ницца Лига чемпионов Анатолий Трубин стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12 августа 2025, 18:31 30
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12 августа 2025, 11:01 130
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ

Украинец подписал с клубом пятилетний контракт

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12.08.2025, 18:00
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12.08.2025, 22:10
Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча
Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12.08.2025, 09:59
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 21
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем