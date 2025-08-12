Сыграет ли Трубин? Известен состав Бенфики на ответный матч квалификации ЛЧ
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени
12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу та Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.
На второй поединок украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе, как и на предыдущий поединок.
Стартовые составы на матч Бенфика – Ницца:
📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘! #SLBOGCN • #UCL pic.twitter.com/4XA4niSoAj— SL Benfica (@SLBenfica) August 12, 2025
Pour la 𝐛𝐚𝐭𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 ✊#slbogcn pic.twitter.com/6J9sn2KG78— OGC Nice (@ogcnice) August 12, 2025
