Сыграет ли Трубин? Известен состав Бенфики на ответный матч квалификации ЛЧ

12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Ницца (Франция).

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу та Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского гранда.

На второй поединок украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе, как и на предыдущий поединок.

Стартовые составы на матч Бенфика – Ницца: