Букмекеры определили фаворита ответного матча Лиги чемпионов Пафос – Динамо

12 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют «Пафос» (Кипр) и киевское «Динамо».

Команды выйдут на поле «Limassol Stadium» в городе Лимасол. Встреча начнется в 21:00 по Киеву.

В первом матче киприоты одержали сенсационную победу – 1:0

В преддверии этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в ответном матче. Специалисты уверены, что подопечные Александра Шовковского будут фаворитами.

Пафос– 3,50

Ничья – 3,40

Динамо Киев – 2,18

Если же в первом матче букмекеры давали больше шансов на проход «Динамо», то уже сейчас ситуация изменилась в пользу киприотов (1,47 против 2,67 у украинского клуба).

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в следующий раунд – в этом случае шансы чемпионов Украины также оцениваются выше (1,52 против 2,53 у кипрского клуба).

Победитель пары "Динамо" - "Пафос" в четвертом раунде Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в противостоянии "Лех" (Познань, Польша) - Црвена Звезда (Сербия).

Проигравший отправится в Q4 Лиги Европы и встретится либо с «Хамрун Спартанс», либо с «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).