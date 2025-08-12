Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры определили фаворита ответного матча Лиги чемпионов Пафос – Динамо
Лига чемпионов
12 августа 2025, 17:15 |
775
0

Букмекеры определили фаворита ответного матча Лиги чемпионов Пафос – Динамо

Игра состоится в Лимасоле 12 августа в 21:00 по киевскому времени.

12 августа 2025, 17:15 |
775
0
Букмекеры определили фаворита ответного матча Лиги чемпионов Пафос – Динамо
ФК Динамо Киев

12 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют «Пафос» (Кипр) и киевское «Динамо».

Команды выйдут на поле «Limassol Stadium» в городе Лимасол. Встреча начнется в 21:00 по Киеву.

В первом матче киприоты одержали сенсационную победу – 1:0

В преддверии этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в ответном матче. Специалисты уверены, что подопечные Александра Шовковского будут фаворитами.

  • Пафос– 3,50
  • Ничья – 3,40
  • Динамо Киев – 2,18

Если же в первом матче букмекеры давали больше шансов на проход «Динамо», то уже сейчас ситуация изменилась в пользу киприотов (1,47 против 2,67 у украинского клуба).

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в следующий раунд – в этом случае шансы чемпионов Украины также оцениваются выше (1,52 против 2,53 у кипрского клуба).

Победитель пары "Динамо" - "Пафос" в четвертом раунде Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в противостоянии "Лех" (Познань, Польша) - Црвена Звезда (Сербия).

Проигравший отправится в Q4 Лиги Европы и встретится либо с «Хамрун Спартанс», либо с «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

По теме:
Фенербахче – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Йожеф САБО: «Динамо тяжело будет обыграть киприотов»
Известно, на каких условиях сын легенды Динамо будет выступать за Кудровку
Динамо Киев Пафос котировки букмекеров Лига чемпионов Пафос - Динамо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»
Футбол | 12 августа 2025, 16:55 1
Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»
Эксперт: «У Шахтера сразу проблемы, когда в основе выходят украинцы»

Цыганык отмечает зависимость от бразильцев

Стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ
Футбол | 11 августа 2025, 20:24 23
Стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ
Стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ

Украинский футболист завершил трансфер во французский гранд

Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11.08.2025, 19:48
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Суркис обратился к Забарному после трансфера украинца в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 13:34
Суркис обратился к Забарному после трансфера украинца в ПСЖ
Суркис обратился к Забарному после трансфера украинца в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем