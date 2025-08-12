Букмекеры определили фаворита ответного матча Лиги чемпионов Пафос – Динамо
Игра состоится в Лимасоле 12 августа в 21:00 по киевскому времени.
12 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют «Пафос» (Кипр) и киевское «Динамо».
Команды выйдут на поле «Limassol Stadium» в городе Лимасол. Встреча начнется в 21:00 по Киеву.
В первом матче киприоты одержали сенсационную победу – 1:0
В преддверии этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в ответном матче. Специалисты уверены, что подопечные Александра Шовковского будут фаворитами.
- Пафос– 3,50
- Ничья – 3,40
- Динамо Киев – 2,18
Если же в первом матче букмекеры давали больше шансов на проход «Динамо», то уже сейчас ситуация изменилась в пользу киприотов (1,47 против 2,67 у украинского клуба).
Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в следующий раунд – в этом случае шансы чемпионов Украины также оцениваются выше (1,52 против 2,53 у кипрского клуба).
Победитель пары "Динамо" - "Пафос" в четвертом раунде Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в противостоянии "Лех" (Познань, Польша) - Црвена Звезда (Сербия).
Проигравший отправится в Q4 Лиги Европы и встретится либо с «Хамрун Спартанс», либо с «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).
