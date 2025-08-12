Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный, официально сменивший клубную прописку, перебравшись во французский ПСЖ, поделился первыми эмоциями после подписания контракта.

«Прежде всего, спасибо – это просто невероятно! Я горжусь. Это чувствуется как нечто нереальное. Сейчас для меня ПСЖ – это самый лучший клуб в мире, лучший проект, который, я считаю, будет оптимальным для моего будущего. Я здесь, чтобы отдать все на поле. Вот и все – все же просто.

Когда я был в Англии, то чувствовал, как люди хотят, чтобы я приехал сюда. Честно, это меня очень подтолкнуло и многое мне дало. Сколько людей хотели, чтобы я прибыл сюда как можно быстрее, и вот наконец это произошло.

Прежде всего, здесь очень тактический футбол, и мне это нравится. Я смотрел игры и получал удовольствие от просмотра. Я влюбился в стиль игры ПСЖ, и для меня это топ. Это топовый клуб.

Если честно, так я молодой – мне сейчас 22 года, но, я чувствую, что не смотрюсь на свой возраст, и это замечательно. У меня уже много опыта за плечами и это поможет мне в будущем.

Это просто был невероятный сезон. Как я уже говорил, я влюбился в стиль игры ПСЖ. Мне действительно нравилось смотреть матчи. Я не так много следил за футболом в своей профессиональной карьере. Я просто концентрировался на себе и отдыхал вне футбола, но когда я смотрю ПСЖ – мне это очень нравится», – сказал Илья.

ВИДЕО. Первые слова Забарного после подписания контракта с ПСЖ