Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первые слова Забарного после подписания контракта с ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 15:18 | Обновлено 12 августа 2025, 15:23
1491
2

ВИДЕО. Первые слова Забарного после подписания контракта с ПСЖ

Илья стал игроком французского гранда

12 августа 2025, 15:18 | Обновлено 12 августа 2025, 15:23
1491
2
ВИДЕО. Первые слова Забарного после подписания контракта с ПСЖ
ПСЖ. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный, официально сменивший клубную прописку, перебравшись во французский ПСЖ, поделился первыми эмоциями после подписания контракта.

«Прежде всего, спасибо – это просто невероятно! Я горжусь. Это чувствуется как нечто нереальное. Сейчас для меня ПСЖ – это самый лучший клуб в мире, лучший проект, который, я считаю, будет оптимальным для моего будущего. Я здесь, чтобы отдать все на поле. Вот и все – все же просто.

Когда я был в Англии, то чувствовал, как люди хотят, чтобы я приехал сюда. Честно, это меня очень подтолкнуло и многое мне дало. Сколько людей хотели, чтобы я прибыл сюда как можно быстрее, и вот наконец это произошло.

Прежде всего, здесь очень тактический футбол, и мне это нравится. Я смотрел игры и получал удовольствие от просмотра. Я влюбился в стиль игры ПСЖ, и для меня это топ. Это топовый клуб.

Если честно, так я молодой – мне сейчас 22 года, но, я чувствую, что не смотрюсь на свой возраст, и это замечательно. У меня уже много опыта за плечами и это поможет мне в будущем.

Это просто был невероятный сезон. Как я уже говорил, я влюбился в стиль игры ПСЖ. Мне действительно нравилось смотреть матчи. Я не так много следил за футболом в своей профессиональной карьере. Я просто концентрировался на себе и отдыхал вне футбола, но когда я смотрю ПСЖ – мне это очень нравится», – сказал Илья.

ВИДЕО. Первые слова Забарного после подписания контракта с ПСЖ

По теме:
Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают вариант с приглашением Доннаруммы
Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо
ВИДЕО. Забарный с женой прибыли на презентацию ПСЖ
Илья Забарный Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер
Футбол | 12 августа 2025, 10:05 8
Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер
Лукас Феррейра ждет документов для перехода в Шахтер

Футболист уже общался с Ардой Тураном

Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11 августа 2025, 19:48 4
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик

Мозес – о Флойде Мейвезре

Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Футбол | 11.08.2025, 19:48
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
Футбол | 12.08.2025, 15:59
Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Понятно, с детства болел за ПСЖ. 
Ответить
+1
COBA
Час все покаже.
Ответить
0
Популярные новости
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 487
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 2
Бокс
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем