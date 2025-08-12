Тренер Кудровки: «В нас не верит никто, кроме нас самих»

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал матч против луганской «Зари» во втором туре Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные минимально уступили со счётом 1:2.

«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Считаю, что счёт не по игре. Столько моментов, сколько мы создали у ворот «Зари» – нас подвела реализация и удача. В целом, в первом тайме мы легко теряли мячи, и у наших ворот возникали полумоменты. «Заря» выходила из билдапа через длинные передачи, и мы не успевали подбирать мячи.

Но на второй тайм мы вышли с установкой: положить мяч вниз и играть в футбол. Сказали, кому и как открываться. Гол, когда мы сравняли счёт, – это именно то, что мы подсказали футболистам: надо открываться за спину. В первом тайме было много офсайдов, ребята открывались неправильно.

У соперника было много свободных зон, но мы этим не воспользовались. Пропустили со стандарта, хотя мы предупреждали об опасности Джордана в таких ситуациях. Быстрый розыгрыш углового, не разобрались – нам забили. За игру нам не стыдно, наоборот: в нас никто не верит, кроме нас самих. Мы заслуживали большего, чем поражение», – сказал Баранов.