Стало известно, как Луис Энрике относится к трансферу Забарного в ПСЖ

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Стало известно, как на трансфер футболиста отреагировал главный тренер французской команды Луис Энрике.

«Энрике видит большой потенциал в Забарном. Тренер считает, что он поможет сильному в единоборствах Забарному достичь нового уровня в развитии атак команды и игре в обороне. Энрике считает, что украинец может стать совершенным центрбеком и всегда мечтал об этом трансфере», — передают реакцию Энрике на этот трансфер французские СМИ.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».