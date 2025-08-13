Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
13 августа 2025, 05:49
Стало известно, как Луис Энрике относится к трансферу Забарного в ПСЖ

Илья официально стал игроком французского клуба

Стало известно, как Луис Энрике относится к трансферу Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Стало известно, как на трансфер футболиста отреагировал главный тренер французской команды Луис Энрике.

«Энрике видит большой потенциал в Забарном. Тренер считает, что он поможет сильному в единоборствах Забарному достичь нового уровня в развитии атак команды и игре в обороне. Энрике считает, что украинец может стать совершенным центрбеком и всегда мечтал об этом трансфере», — передают реакцию Энрике на этот трансфер французские СМИ.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

