Лехия и Мотор сыграли матч-триллер. Вьюнник забил быстрый гол в Польше
Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте поединка
Вечером 11 августа в Гданьске состоялся поединок 4-го тура чемпионата Польши между Лехией Гданьск и Мотором Люблин.
В стартовом составе Лехии на поле вышли три украинца: Иван Железко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник. Украинский вратарь Лехии Богдан Сарнавский не попал в заявку на матч из-за травмы.
Матч-триллер завершился результативной ничьей – 3:3. Уже на 3-й минуте Легия открыла счет благодаря голу Богдана Вьюнника.
Однако вскоре гости перехватили инициативу и забили трижды. Иван Железко получил жёлтую карточку на 79-й минуте. Хозяев спас от поражения Камило Мена, который отметился на 79-й минуте.
Из-за штрафа в 5 очков за финансовые нарушения Лехия занимает последнее 18-е место, имея минус 3 балла после 4 туров.
Чемпионат Польши. 4-й тур, 11 августа 2025
Лехия Гданьск – Мотор Люблин – 3:3
Голы: Вьюнник, 3, Бобчек, 45+1, Мена, 79 – Чубак, 38, Родригес, 41, Вольский, 53
Турнирная таблица
Инфографика
