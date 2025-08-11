ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте

В 4-м туре чемпионата Польши Лехия Гданьск на своем поле принимает Мотор Люблин.

Украинский форвард Богдан Вьюник забил гол для Лехии уже на 3-й минуте после передачи Томаша Бобчека.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля ведут в счете (1:0), идет первый тайм.

Команды играют на стадионе Polsat Plus Arena в Гданьске, который вмещает более 41 тысячи зрителей.

В стартовом составе «Лехии» на поле вышли три украинца: Иван Желизко, Максим Дячук и Богдан Вьюник.

Украинский голкипер Лехии Богдан Сарнавский находится вне заявки на матч из-за травмы.