Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
Чемпионат Польши
Лехия
11.08.2025 20:00 – 40 1 : 1
Мотор
Польша
11 августа 2025, 20:19 | Обновлено 11 августа 2025, 20:30
328
0

ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте

В 4-м туре чемпионата Польши Лехия Гданьск принимает Мотор Люблин

328
0
328
0
ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
ФК Лехия Гданьск. Богдан Вьюнник

В 4-м туре чемпионата Польши Лехия Гданьск на своем поле принимает Мотор Люблин.

Украинский форвард Богдан Вьюник забил гол для Лехии уже на 3-й минуте после передачи Томаша Бобчека.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля ведут в счете (1:0), идет первый тайм.

Команды играют на стадионе Polsat Plus Arena в Гданьске, который вмещает более 41 тысячи зрителей.

В стартовом составе «Лехии» на поле вышли три украинца: Иван Желизко, Максим Дячук и Богдан Вьюник.

Украинский голкипер Лехии Богдан Сарнавский находится вне заявки на матч из-за травмы.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Karol Czubak (Мотор).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Лехия).
Богдан Вьюнник Лехия Гданьск Богдан Сарнавский чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Дячук Антон Царенко Иван Желизко Томаш Бобчек Мотор Люблин
