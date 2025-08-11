ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
В 4-м туре чемпионата Польши Лехия Гданьск принимает Мотор Люблин
В 4-м туре чемпионата Польши Лехия Гданьск на своем поле принимает Мотор Люблин.
Украинский форвард Богдан Вьюник забил гол для Лехии уже на 3-й минуте после передачи Томаша Бобчека.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля ведут в счете (1:0), идет первый тайм.
Команды играют на стадионе Polsat Plus Arena в Гданьске, который вмещает более 41 тысячи зрителей.
В стартовом составе «Лехии» на поле вышли три украинца: Иван Желизко, Максим Дячук и Богдан Вьюник.
Украинский голкипер Лехии Богдан Сарнавский находится вне заявки на матч из-за травмы.
3' | GOOOOOOOL! 🔥— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 11, 2025
Bohdan Viunnyk otwiera wynik dzisiejszego meczu! 💪#LGDMOT 1:0 pic.twitter.com/ttQZo5nl7x
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист завершил трансфер во французский гранд
В раздевалке парижского клуба может быть неспокойно