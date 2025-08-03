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  4. Желизко забил гол за Лехию в матче чемпионата Польши против Краковии
Чемпионат Польши
Краковия
03.08.2025 15:45 – FT 2 : 2
Лехия
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Польша
03 августа 2025, 19:51 | Обновлено 03 августа 2025, 20:12
437
0

Желизко забил гол за Лехию в матче чемпионата Польши против Краковии

Команды разошлись миром, забив по два мяча, хозяева отыгрались на 90+1 мин

03 августа 2025, 19:51 | Обновлено 03 августа 2025, 20:12
437
0
Желизко забил гол за Лехию в матче чемпионата Польши против Краковии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко

В матче 3-го тура польской Экстраклассы «Краковия» и «Лехия» Гданьск сыграли в результативную ничью (2:2). Встреча прошла 3 августа на стадионе клуба «Краковия» в Кракове.

За «Лехию» весь матч сыграли три украинца: Иван Желизко (гол на 54-й минуте), Максим Дячук (желтая карточка на 43-й минуте) и Богдан Вьюнник.

Антон Царенко весь матч оставался в запасе хозяев поля. Вратарь Богдан Сарнавский не попал в заявку из-за травмы.

Гости открыли счет уже на 9-й минуте, отличился Томаш Бобчек. Однако «Краковия» быстро сравняла усилиями Филипа Стоильковича (1:1).

Во втором тайме украинец Иван Желизко вновь вывел «Лехию» вперед. Но в компенсированное время Стоилькович оформил дубль и принес «Краковии» ничью (2:2).

«Краковия» набрала 7 очков после 3 матчей и входит в группу лидеров. У «Лехии» 1 ничья и 2 поражения — это минус 4 очка (штраф в 5 баллов за финансовые долги).

Чемпионат Польши. 3-й тур, 3 августа 2025

Краковия – Лехия – 2:2

Голы: Стоилькович, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желизко, 54

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Висла Плоцк 3 3 0 0 6 - 1 09.08.25 21:15 Видзев Лодзь - Висла Плоцк01.08.25 Висла Плоцк 2:0 Пяст27.07.25 Ракув 1:2 Висла Плоцк19.07.25 Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце 9
2 Краковия 3 2 1 0 8 - 3 10.08.25 18:30 Ягеллония - Краковия03.08.25 Краковия 2:2 Лехия25.07.25 Краковия 2:0 Брук-Бет Термалица18.07.25 Лех 1:4 Краковия 7
3 Видзев Лодзь 3 2 0 1 6 - 3 09.08.25 21:15 Видзев Лодзь - Висла Плоцк02.08.25 Видзев Лодзь 3:0 Катовице27.07.25 Ягеллония 3:2 Видзев Лодзь19.07.25 Видзев Лодзь 1:0 Заглембе Л 6
4 Гурник Забже 3 2 0 1 4 - 3 08.08.25 21:30 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица02.08.25 Лех 2:1 Гурник Забже26.07.25 Пяст 0:1 Гурник Забже20.07.25 Гурник Забже 2:1 Лехия 6
5 Лех 3 2 0 1 7 - 8 09.08.25 21:15 Пяст - Лех02.08.25 Лех 2:1 Гурник Забже26.07.25 Лехия 3:4 Лех18.07.25 Лех 1:4 Краковия 6
6 Радомяк 2 1 1 0 6 - 2 08.08.25 19:00 Корона Кельце - Радомяк25.07.25 Арка 1:1 Радомяк20.07.25 Радомяк 5:1 Погонь Щецин 4
7 Брук-Бет Термалица 3 1 1 1 5 - 3 08.08.25 21:30 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица02.08.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Погонь Щецин25.07.25 Краковия 2:0 Брук-Бет Термалица18.07.25 Ягеллония 0:4 Брук-Бет Термалица 4
8 Погонь Щецин 3 1 1 1 6 - 7 09.08.25 18:30 Арка - Погонь Щецин02.08.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Погонь Щецин26.07.25 Погонь Щецин 4:1 Мотор Люблин20.07.25 Радомяк 5:1 Погонь Щецин 4
9 Легия 1 1 0 0 2 - 0 03.08.25 21:15 Легия - Арка27.07.25 Корона Кельце 0:2 Легия 3
10 Ракув 2 1 0 1 2 - 2 10.08.25 15:45 Ракув - Заглембе Л27.07.25 Ракув 1:2 Висла Плоцк19.07.25 Катовице 0:1 Ракув 3
11 Мотор Люблин 2 1 0 1 2 - 4 11.08.25 20:00 Лехия - Мотор Люблин26.07.25 Погонь Щецин 4:1 Мотор Люблин20.07.25 Мотор Люблин 1:0 Арка 3
12 Ягеллония 2 1 0 1 3 - 6 10.08.25 18:30 Ягеллония - Краковия27.07.25 Ягеллония 3:2 Видзев Лодзь18.07.25 Ягеллония 0:4 Брук-Бет Термалица 3
13 Заглембе Л 3 0 2 1 3 - 4 10.08.25 15:45 Ракув - Заглембе Л01.08.25 Заглембе Л 1:1 Корона Кельце28.07.25 Катовице 2:2 Заглембе Л19.07.25 Видзев Лодзь 1:0 Заглембе Л 2
14 Арка 2 0 1 1 1 - 2 03.08.25 21:15 Легия - Арка25.07.25 Арка 1:1 Радомяк20.07.25 Мотор Люблин 1:0 Арка 1
15 Катовице 3 0 1 2 2 - 6 10.08.25 21:15 Легия - Катовице02.08.25 Видзев Лодзь 3:0 Катовице28.07.25 Катовице 2:2 Заглембе Л19.07.25 Катовице 0:1 Ракув 1
16 Корона Кельце 3 0 1 2 1 - 5 08.08.25 19:00 Корона Кельце - Радомяк01.08.25 Заглембе Л 1:1 Корона Кельце27.07.25 Корона Кельце 0:2 Легия19.07.25 Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце 1
17 Пяст 2 0 0 2 0 - 3 09.08.25 21:15 Пяст - Лех01.08.25 Висла Плоцк 2:0 Пяст26.07.25 Пяст 0:1 Гурник Забже 0
18 Лехия 3 0 1 2 6 - 8 11.08.25 20:00 Лехия - Мотор Люблин03.08.25 Краковия 2:2 Лехия26.07.25 Лехия 3:4 Лех20.07.25 Гурник Забже 2:1 Лехия -4
Полная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Филип Стоилкович (Краковия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Желизко (Лехия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Стоилкович (Краковия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Bobcek (Лехия).
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Иван Желизко Лехия Гданьск Богдан Сарнавский чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Дячук Богдан Вьюнник Антон Царенко Краковия Томаш Бобчек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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