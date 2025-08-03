Желизко забил гол за Лехию в матче чемпионата Польши против Краковии
Команды разошлись миром, забив по два мяча, хозяева отыгрались на 90+1 мин
В матче 3-го тура польской Экстраклассы «Краковия» и «Лехия» Гданьск сыграли в результативную ничью (2:2). Встреча прошла 3 августа на стадионе клуба «Краковия» в Кракове.
За «Лехию» весь матч сыграли три украинца: Иван Желизко (гол на 54-й минуте), Максим Дячук (желтая карточка на 43-й минуте) и Богдан Вьюнник.
Антон Царенко весь матч оставался в запасе хозяев поля. Вратарь Богдан Сарнавский не попал в заявку из-за травмы.
Гости открыли счет уже на 9-й минуте, отличился Томаш Бобчек. Однако «Краковия» быстро сравняла усилиями Филипа Стоильковича (1:1).
Во втором тайме украинец Иван Желизко вновь вывел «Лехию» вперед. Но в компенсированное время Стоилькович оформил дубль и принес «Краковии» ничью (2:2).
«Краковия» набрала 7 очков после 3 матчей и входит в группу лидеров. У «Лехии» 1 ничья и 2 поражения — это минус 4 очка (штраф в 5 баллов за финансовые долги).
Чемпионат Польши. 3-й тур, 3 августа 2025
Краковия – Лехия – 2:2
Голы: Стоилькович, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желизко, 54
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|09.08.25 21:15 Видзев Лодзь - Висла Плоцк01.08.25 Висла Плоцк 2:0 Пяст27.07.25 Ракув 1:2 Висла Плоцк19.07.25 Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце
|9
|2
|Краковия
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|10.08.25 18:30 Ягеллония - Краковия03.08.25 Краковия 2:2 Лехия25.07.25 Краковия 2:0 Брук-Бет Термалица18.07.25 Лех 1:4 Краковия
|7
|3
|Видзев Лодзь
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|09.08.25 21:15 Видзев Лодзь - Висла Плоцк02.08.25 Видзев Лодзь 3:0 Катовице27.07.25 Ягеллония 3:2 Видзев Лодзь19.07.25 Видзев Лодзь 1:0 Заглембе Л
|6
|4
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|08.08.25 21:30 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица02.08.25 Лех 2:1 Гурник Забже26.07.25 Пяст 0:1 Гурник Забже20.07.25 Гурник Забже 2:1 Лехия
|6
|5
|Лех
|3
|2
|0
|1
|7 - 8
|09.08.25 21:15 Пяст - Лех02.08.25 Лех 2:1 Гурник Забже26.07.25 Лехия 3:4 Лех18.07.25 Лех 1:4 Краковия
|6
|6
|Радомяк
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|08.08.25 19:00 Корона Кельце - Радомяк25.07.25 Арка 1:1 Радомяк20.07.25 Радомяк 5:1 Погонь Щецин
|4
|7
|Брук-Бет Термалица
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|08.08.25 21:30 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица02.08.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Погонь Щецин25.07.25 Краковия 2:0 Брук-Бет Термалица18.07.25 Ягеллония 0:4 Брук-Бет Термалица
|4
|8
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|09.08.25 18:30 Арка - Погонь Щецин02.08.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Погонь Щецин26.07.25 Погонь Щецин 4:1 Мотор Люблин20.07.25 Радомяк 5:1 Погонь Щецин
|4
|9
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|03.08.25 21:15 Легия - Арка27.07.25 Корона Кельце 0:2 Легия
|3
|10
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|10.08.25 15:45 Ракув - Заглембе Л27.07.25 Ракув 1:2 Висла Плоцк19.07.25 Катовице 0:1 Ракув
|3
|11
|Мотор Люблин
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|11.08.25 20:00 Лехия - Мотор Люблин26.07.25 Погонь Щецин 4:1 Мотор Люблин20.07.25 Мотор Люблин 1:0 Арка
|3
|12
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|10.08.25 18:30 Ягеллония - Краковия27.07.25 Ягеллония 3:2 Видзев Лодзь18.07.25 Ягеллония 0:4 Брук-Бет Термалица
|3
|13
|Заглембе Л
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|10.08.25 15:45 Ракув - Заглембе Л01.08.25 Заглембе Л 1:1 Корона Кельце28.07.25 Катовице 2:2 Заглембе Л19.07.25 Видзев Лодзь 1:0 Заглембе Л
|2
|14
|Арка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|03.08.25 21:15 Легия - Арка25.07.25 Арка 1:1 Радомяк20.07.25 Мотор Люблин 1:0 Арка
|1
|15
|Катовице
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|10.08.25 21:15 Легия - Катовице02.08.25 Видзев Лодзь 3:0 Катовице28.07.25 Катовице 2:2 Заглембе Л19.07.25 Катовице 0:1 Ракув
|1
|16
|Корона Кельце
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|08.08.25 19:00 Корона Кельце - Радомяк01.08.25 Заглембе Л 1:1 Корона Кельце27.07.25 Корона Кельце 0:2 Легия19.07.25 Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце
|1
|17
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|09.08.25 21:15 Пяст - Лех01.08.25 Висла Плоцк 2:0 Пяст26.07.25 Пяст 0:1 Гурник Забже
|0
|18
|Лехия
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|11.08.25 20:00 Лехия - Мотор Люблин03.08.25 Краковия 2:2 Лехия26.07.25 Лехия 3:4 Лех20.07.25 Гурник Забже 2:1 Лехия
|-4
События матча
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