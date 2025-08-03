Желизко забил гол за Лехию в матче чемпионата Польши против Краковии

В матче 3-го тура польской Экстраклассы «Краковия» и «Лехия» Гданьск сыграли в результативную ничью (2:2). Встреча прошла 3 августа на стадионе клуба «Краковия» в Кракове.

За «Лехию» весь матч сыграли три украинца: Иван Желизко (гол на 54-й минуте), Максим Дячук (желтая карточка на 43-й минуте) и Богдан Вьюнник.

Антон Царенко весь матч оставался в запасе хозяев поля. Вратарь Богдан Сарнавский не попал в заявку из-за травмы.

Гости открыли счет уже на 9-й минуте, отличился Томаш Бобчек. Однако «Краковия» быстро сравняла усилиями Филипа Стоильковича (1:1).

Во втором тайме украинец Иван Желизко вновь вывел «Лехию» вперед. Но в компенсированное время Стоилькович оформил дубль и принес «Краковии» ничью (2:2).

«Краковия» набрала 7 очков после 3 матчей и входит в группу лидеров. У «Лехии» 1 ничья и 2 поражения — это минус 4 очка (штраф в 5 баллов за финансовые долги).

Чемпионат Польши. 3-й тур, 3 августа 2025

Краковия – Лехия – 2:2

Голы: Стоилькович, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желизко, 54

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