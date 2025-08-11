Шовковский сообщил, как Динамо собирается обыгрывать Пафос в Лиге чемпионов
Футболисты должны быть готовы провести один из лучших своих матчей
12 августа состоится много ответных матчей квалификации Лиги чемпионов, в том числе и противостояние Пафоса и Динамо Киев. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.
Наставник киевлян Александр Шовковский рассказал, как «сине-белые» собираются реабилитироваться перед болельщиками после поражения в первом матче 0:1.
«Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какой бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей», – рассказал Шовковский.
