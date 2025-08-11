Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковский сообщил, как Динамо собирается обыгрывать Пафос в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 21:54
Шовковский сообщил, как Динамо собирается обыгрывать Пафос в Лиге чемпионов

Футболисты должны быть готовы провести один из лучших своих матчей

Шовковский сообщил, как Динамо собирается обыгрывать Пафос в Лиге чемпионов
ФК Динамо. Александр Шовковский

12 августа состоится много ответных матчей квалификации Лиги чемпионов, в том числе и противостояние Пафоса и Динамо Киев. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Наставник киевлян Александр Шовковский рассказал, как «сине-белые» собираются реабилитироваться перед болельщиками после поражения в первом матче 0:1.

«Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какой бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей», – рассказал Шовковский.

По теме:
Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
