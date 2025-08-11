Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Наши врачи и медперсонал дают нам витамины»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от будущего выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» во время предматчевой пресс-конференции:

«Чувствую себя хорошо, можно сказать, что возвращаюсь к той форме, которая у меня была в конце сбора. Думаю, всё будет хорошо.

Успех в игре с «Рухом»? Каждая победа важна для психологии команды. Уверен, что мы как команда психологически готовы к завтрашней игре. Это будет совсем другая игра по сравнению с нашим первым поединком в Польше.

Жаркая погода? Наши врачи и медперсонал дают нам витамины. Люди, которые уже много поиграли в футбол, говорят, что нужно перед матчем пить как можно больше воды. Всё это будем применять на практике».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского и Виталия Буяльского