Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Наши врачи и медперсонал дают нам витамины»
Лига чемпионов
11 августа 2025, 20:43 | Обновлено 11 августа 2025, 20:48
Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Наши врачи и медперсонал дают нам витамины»

Хавбек Динамо принял участие в пресс-конференции перед игрой с Пафосом

Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Наши врачи и медперсонал дают нам витамины»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от будущего выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» во время предматчевой пресс-конференции:

«Чувствую себя хорошо, можно сказать, что возвращаюсь к той форме, которая у меня была в конце сбора. Думаю, всё будет хорошо.

Успех в игре с «Рухом»? Каждая победа важна для психологии команды. Уверен, что мы как команда психологически готовы к завтрашней игре. Это будет совсем другая игра по сравнению с нашим первым поединком в Польше.

Жаркая погода? Наши врачи и медперсонал дают нам витамины. Люди, которые уже много поиграли в футбол, говорят, что нужно перед матчем пить как можно больше воды. Всё это будем применять на практике».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского и Виталия Буяльского

Динамо Киев пресс-конференция Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Виталий Буяльский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
MIRRA
Мудрик он "довітамінився" вже...
mastorent
с препаратами аккуратно надо. вон апепа тоже витамины какие-то принимал, вон оброс как вуки + уже который год веселит нас своими шутками средневековыми тут
LexХХХ
Якби тільки потім не з'ясувалось, що в тих вітамінах були якісь заборонені речовини)
mini.f
Это высказывание игрока Динамо напомнило мне то время, когда в Динамо был врач, не помню его фамилии, с кликухой Светофор, которую он получил за то, что каждый день на сборах команды , заходил с Лобановским в комнаты где жили футболисты, и заставлял их принимать таблетки, которые были разного цвета - красные, желтые, зеленые... То, что это был допинг, некоторые футболисты догадывались, но деваться было некуда - или принимаешь правила игры, или свободен, как птица в полете... Неужели руководство команды вспомнило хорошо забытое старое? А если снова поймают?
