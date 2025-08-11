Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Длинная дорога на Кипр? Изменить это не в наших силах»
Лига чемпионов
11 августа 2025, 20:01 | Обновлено 11 августа 2025, 20:36
1041
2

ШОВКОВСКИЙ: «Длинная дорога на Кипр? Изменить это не в наших силах»

Коуч киевского клуба ответил на вопросы перед матчем Q3 Лиги чемпионов

ШОВКОВСКИЙ: «Длинная дорога на Кипр? Изменить это не в наших силах»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса»:

«В нашей обойме 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это даёт нам возможность делать замены и проводить ротацию. Сможем использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике.

Долгая дорога на Кипр? Что касается дороги – есть как есть, и что-то изменить пока не в наших силах.

Межсезонье в чемпионате Кипра? Когда находишься в игровом ритме – это одно дело, но с другой стороны, можно спокойно готовиться к матчу, проводя анализ действий. Уверен, завтрашняя игра будет интересной и даст ответ.

Тактика соперника? Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какая бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского и Виталия Буяльского

Динамо Киев пресс-конференция Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
LexХХХ
СаШо, ти був класним воротарем Динамо та збірної! Відбиті тобою пенальті і сейви ми ще довго будемо пам'ятати! А от бути головним тренером, принаймні поки що - це не твоє!
