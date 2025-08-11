ШОВКОВСКИЙ: «Длинная дорога на Кипр? Изменить это не в наших силах»
Коуч киевского клуба ответил на вопросы перед матчем Q3 Лиги чемпионов
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса»:
«В нашей обойме 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это даёт нам возможность делать замены и проводить ротацию. Сможем использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике.
Долгая дорога на Кипр? Что касается дороги – есть как есть, и что-то изменить пока не в наших силах.
Межсезонье в чемпионате Кипра? Когда находишься в игровом ритме – это одно дело, но с другой стороны, можно спокойно готовиться к матчу, проводя анализ действий. Уверен, завтрашняя игра будет интересной и даст ответ.
Тактика соперника? Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какая бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей».
ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского и Виталия Буяльского
