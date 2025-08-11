Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский не рассчитывает на известного украинского нападающего
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 19:32 | Обновлено 11 августа 2025, 19:41
Шовковский не рассчитывает на известного украинского нападающего

У Владислава Супряги вряд ли будет много игрового времени

Шовковский не рассчитывает на известного украинского нападающего
ФК Динамо. Владимир Супряга

Киевское «Динамо» не рассчитывает на бывшего футболиста молодежной сборной Украины по футболу.

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что игрок не получит много игрового времени от Александра Шовковского, и отметил, что киевлянам будет лучше продать футболиста до конца трансферного окна.

В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.

Ранее бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы форварда «бело-синих» Владислава Супряги.

Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
_ Moore
цигавнюк підслуховує розмови в команді, ніби він щось більше за інших  знає? А Супрягу перевели на фланг на заміну Кабаєву. Там він себе краще показує.
Перець
Він даром нікому не потрібен
