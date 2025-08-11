Шовковский не рассчитывает на известного украинского нападающего

Киевское «Динамо» не рассчитывает на бывшего футболиста молодежной сборной Украины по футболу.

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что игрок не получит много игрового времени от Александра Шовковского, и отметил, что киевлянам будет лучше продать футболиста до конца трансферного окна.

В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.

Ранее бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы форварда «бело-синих» Владислава Супряги.