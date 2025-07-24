Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, у которого нет характера и мастерства

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оцени перспективы форварда «бело-синих» Владислава Супряги после первого матча в Лиге чемпионов 2025/26.

22 июля подопечные Александра Шовковского разгромили во втором раунде квалификации «Хамрун» (3:0) из Мальты, а 25-летний футболист попал в заявку, но на поле так и не вышел.

– В заявке «Динамо» присутствовал нападающий Владислав Супряга, который не забивает уже четыре года в официальных матчах, но он не вышел даже на замену.

– Не вышел и не выйдет! Ну не дано ему, поймите. У Супряги нет мастерства и характера, и никуда от этого не деться. Вот у Бражко есть мастерство, он здорово играл раньше, поэтому, я надеюсь, что у него временный спад, – прокомментировал Сабо.

В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах (за Зарю» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отличался. Контракт с киевским клубом заканчивается в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость Супряги составляет 400 тысяч евро.