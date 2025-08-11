Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан близок к трансферу защитника. Это партнер Малиновского
Италия
11 августа 2025, 11:21 | Обновлено 11 августа 2025, 11:22
348
1

Милан близок к трансферу защитника. Это партнер Малиновского

Кони де Винтер пойдет на повышение

11 августа 2025, 11:21 | Обновлено 11 августа 2025, 11:22
348
1
Милан близок к трансферу защитника. Это партнер Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Кони де Вінтер

23-летний центральный защитник «Дженоа» Кони де Винтер в ближайшее время перейдёт в «Милан».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли устной договорённости о трансфере Кони за 20 миллионов евро.

После согласования последних деталей защитник пройдёт медицинское обследование в «Милане».

Кони присоединился к «Дженоа» летом 2023 года на правах аренды. Проведя один сезон в клубе, защитник полноценно перешёл к «грифонам» в 2024 году.

На счету бельгийца 57 матчей за «Дженоа», в которых Кони отдал одну голевую передачу и забил три мяча.

По теме:
Стало известно, покинет ли Богданов Феникс-Мариуполь
Кучер зовет в Черноморец экс-звезду Динамо. Есть ответ игрока
Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде
Милан Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A Руслан Малиновский
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Футбол | 11 августа 2025, 06:23 18
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера

Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 0
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ
Футбол | 11.08.2025, 04:53
Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ
Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 11.08.2025, 10:33
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Футбол | 10.08.2025, 13:52
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Підсиленні Мілану дуже необхідне. Другий поспіль сезон без ЛЧ вболівальники не пробачать
Ответить
0
Популярные новости
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 7
Футбол
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
09.08.2025, 19:02 14
Баскетбол
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 476
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем