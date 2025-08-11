Милан близок к трансферу защитника. Это партнер Малиновского
Кони де Винтер пойдет на повышение
23-летний центральный защитник «Дженоа» Кони де Винтер в ближайшее время перейдёт в «Милан».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли устной договорённости о трансфере Кони за 20 миллионов евро.
После согласования последних деталей защитник пройдёт медицинское обследование в «Милане».
Кони присоединился к «Дженоа» летом 2023 года на правах аренды. Проведя один сезон в клубе, защитник полноценно перешёл к «грифонам» в 2024 году.
На счету бельгийца 57 матчей за «Дженоа», в которых Кони отдал одну голевую передачу и забил три мяча.
🚨🔴⚫️ Koni De Winter to AC Milan, here we go! Verbal agreement done with Genoa and player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
Package around €20m with clubs sorting final details then green light to medical tests in Milano early next week.
De Winter will sign long term deal at Milan. pic.twitter.com/wGdoy8YTxf
