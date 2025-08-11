Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 августа 2025, 01:50
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 напомнила о себе. Очень горячо

Івана Кноль знову сяє в Instagram

ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 напомнила о себе. Очень горячо
Instagram. Ивана Кнолль

Ивана Кнолль снова взорвала Инстаграм горячим образом.

Фанатка сборной Хорватии предстала в чtрном боди с глубоким декольте и откровенными вырезами.

Фото уже собирает тысячи лайков и комплиментов.

Напомним, что модель, которую признали самой сексуальной фанаткой Чемпионата мира-2022, сейчас работает диджеем под псевдонимом KnollDoll.

