ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 напомнила о себе. Очень горячо
Івана Кноль знову сяє в Instagram
Ивана Кнолль снова взорвала Инстаграм горячим образом.
Фанатка сборной Хорватии предстала в чtрном боди с глубоким декольте и откровенными вырезами.
Фото уже собирает тысячи лайков и комплиментов.
Напомним, что модель, которую признали самой сексуальной фанаткой Чемпионата мира-2022, сейчас работает диджеем под псевдонимом KnollDoll.
