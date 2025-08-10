Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Восьмая сеяная вылетела из супертурнира в Цинциннати от 124-й ракетки мира
WTA
10 августа 2025, 23:14 | Обновлено 10 августа 2025, 23:15
128
0

Восьмая сеяная вылетела из супертурнира в Цинциннати от 124-й ракетки мира

Эмма Наварро потерпела сенсационное поражение от Эллы Зайдель в 1/32 финала

10 августа 2025, 23:14 | Обновлено 10 августа 2025, 23:15
128
0
Восьмая сеяная вылетела из супертурнира в Цинциннати от 124-й ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

11-я ракетка мира Эмма Наварро из США завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде американка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Германии Эллы Зайдель, которая занимает 124-е место в рейтинге WTA. Матч завершился за 2 часа и 18 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Элла Зайдель (Германия) – 4:6, 6:1, 4:6

В решающей партии Наварро побеждала 4:1 с двумя брейками, но отдала пять геймов подряд.

Зайдель в Цинциннати стартовала с квалификации, где одолела Варвару Лапченко и Присциллу Хон. На старте основы Элла выбила Полину Кудерметову. Следующей соперницей немки будет победительница матча Кэти Макнелли – Маккартни Кесслер.

Зайдель провела третье противостояние против теннисистки из топ-20 и впервые добыла победу.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Людмила Киченок успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
Без сенсации: определена следующая соперница Ястремской в Цинциннати
Элла Зайдель Эмма Наварро WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10 августа 2025, 08:11 19
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд

Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике

Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Футбол | 10 августа 2025, 19:50 6
Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

О приезде Ильи в столицу Франции сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо

Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 20:15
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10.08.2025, 07:51
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 10
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем