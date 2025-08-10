Восьмая сеяная вылетела из супертурнира в Цинциннати от 124-й ракетки мира

11-я ракетка мира Эмма Наварро из США завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде американка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Германии Эллы Зайдель, которая занимает 124-е место в рейтинге WTA. Матч завершился за 2 часа и 18 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Элла Зайдель (Германия) – 4:6, 6:1, 4:6

В решающей партии Наварро побеждала 4:1 с двумя брейками, но отдала пять геймов подряд.

Зайдель в Цинциннати стартовала с квалификации, где одолела Варвару Лапченко и Присциллу Хон. На старте основы Элла выбила Полину Кудерметову. Следующей соперницей немки будет победительница матча Кэти Макнелли – Маккартни Кесслер.

Зайдель провела третье противостояние против теннисистки из топ-20 и впервые добыла победу.

Getty Images/Global Images Ukraine

