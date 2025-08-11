Стало известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного в ПСЖ

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Трансферное соглашение заключено – парижане заплатят 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Французские СМИ задались вопросом, как в одной команде смогут сосуществовать Илья с россиянином Матвеем Сафоновым. Отмечается, что Сафонов четко разделяет политику и футбол и он готов играть в одной команде с Забарным. А вот позиция Ильи более резкая, вряд ли украинец будет в восторге от игры с представителем старны 404 – наиболее вероятным вариантом является аренда или трансфер Сафонова.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.