Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»

Турецкий коуч донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с львовскими «Карпатами» со счетом 3:3:

– Прежде всего хочу сказать, что матч начался хорошо в нашу пользу. Мы владели мячом, применяли высокий прессинг, который мы исповедуем и которого стараемся придерживаться. Игра, которую мы хотели пропагандировать в центре поля, соответствует нашим стандартам. К сожалению, все пропущенные мячи также выходят из тех стандартов, которые мы пытаемся применять. В целом сегодня нам не удалось полностью им ответить. Конечно, я не доволен результатом. Так же, как и нашей игрой. Чувствую, что мы могли сыграть намного лучше. Дает о себе знать усталость и насыщенный календарь, но я здесь не для того, чтобы искать оправдания, я для того, чтобы искать решения. Могу сказать только то, что мы будем искать эти решения. Думаю, что в контексте сегодняшнего противостояния мы не потеряли два очка, а заслужили одно. По тому ходу событий и тому, как проходил матч. Сейчас нам важно сконцентрироваться на следующих поединках, на улучшении того, что мы могли бы усовершенствовать. Я хочу поздравить «Карпаты», они действительно заслужили эту ничью. За их самоотдачу и то, как они показали себя на футбольном поле. Мы должны быть более лояльными к тем вещам, которые хотим исповедовать. Возможно, разнообразить эти опции, которые у нас есть, особенно в последней трети поля. Футбол – простая игра. Рано или поздно она выходит на этап борьбы один против одного, и нам это нужно улучшать. Конечно, сегодня мы расстроены, но мы не опускаем руки и головы и движемся дальше. Уверен, что мы станем лучше по всем показателям.

– В 2010 году вы играли на этом стадионе с «Галатасараем», на последних минутах пропустили и сыграли вничью. Не считаете, что сегодня было небольшое дежавю? И как вам атмосфера во Львове?

– Футбол состоит из каких-то историй и дежавю. Безусловно, это прекрасно. Иногда вы должны уважать свои поражения и неудачи. Это тоже часть футбола. Это свидетельствует об определенной силе, как команды, так и личности. Что касается атмосферы на стадионе, то она была невероятной. Я рад переживать такие моменты. К сожалению, в контексте спортивной борьбы, сегодня я и моя команда расстроены. Однако я рад, что болельщики подарили замечательную атмосферу эмоций и драйва. Поэтому мы уважаем эту неудачу, но уважаем и то, что показал оппонент. Как проявили себя фанаты на трибунах и эту атмосферу футбольного праздника.

– Олег Очеретько прошлый сезон провел в составе «Карпат». Разговаривали ли с ним перед матчем, давал ли он какие-то подсказки?

– Конечно, что касается тактических знаний, то я всегда открыт для своих игроков и рад их слушать. Нет такого эпизода, когда я бы не позволил им высказаться. У меня также есть достойная команда аналитиков, которые анализируют игру от «А» до «Я», поэтому я полностью им доверяю. Мы проверяем каждую игру и каждого оппонента. Не всегда удается реализовать как тактически, так и стратегически некоторые вещи из-за нехватки времени. Однако любые подобные вещи я уважаю и всегда открыт для мнений своих футболистов.

– Почему после забитых голов вы не продолжали атаковать и давить на ворота «Карпат»?

– Прежде всего хочу подчеркнуть, что если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы. Потому что большие команды не могут позволить себе пропустить три гола в одном матче. В первую очередь это моя ответственность, потому что я главный тренер. Я должен был выбрать другую стратегию на это противостояние. Поэтому тот факт, что я не смог с ней подойти конкретно к сегодняшнему матчу, это прежде всего моя ответственность. Сейчас я должен это исправить, потому что для команды, которая позиционирует себя большой, недопустимо пропускать три мяча за 90 минут. Мы будем двигаться дальше и уважать этот опыт, хотя он очень печальный для нас, но ценный.

– Сравните, когда вам было сложнее: противостоять «Карпатам» как игрок или как тренер. И второй вопрос – вы довольно быстро получили желтую карточку, потому что были недовольны решением арбитра. Как вообще прокомментируете судейство в этом матче?

– Сложно сравнивать, поскольку прошло много времени, но я уверен, что есть много сходств: как футбольных, так и вокругфутбольных. Уверен, что оба противостояния были топовыми, однако оба для меня имеют печальный оттенок. Для нас сейчас важно сделать правильные выводы. На мой взгляд, нецелесообразно говорить о судье. Прежде всего, мы должны сосредоточиться на себе и на своих ошибках. И на том, как мы могли их допустить.

Ранее сообщалось о том, что Владислав Лупашко прокомментировал ничью в матче с «Шахтером».