Владислав ЛУПАШКО: «Это сильно бросается в глаза»

Украинский тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Шахтером» со счетом 3:3:

– Как удалось изменить команду по сравнению с матчем против «Полесья»? Особенно в контексте характера.

– Я не считаю, что мы были другими. В предыдущей игре мы создали четыре стопроцентных момента. Мы создали не меньше, чем «Полесье». Мы снова возвращаемся к тому, что анализируем игру исключительно через результат. Это большая ошибка и проблема нашего общества. Думаю, что в европейских странах это восприятие изменилось. Согласен, что в этом матче мы продемонстрировали больше характера. Следует понимать, что неделю назад мы проводили игру против команды, которая уже начала сезон. Зато у нас было много новичков и нервозность. Если бы мы реализовали свои моменты, игра была бы совсем другой.

– Было ли у вас ощущение при счете 2:2, что «Карпаты» могут победить?

– Конечно. Я верил в это. И это была не просто вера, это ощущение от того, что происходило на поле. Мы были ближе к тому, чтобы забить третий гол.

– Почему буквально сразу, как ваша команда сравняла счет, «Шахтер» забивал снова?

– Огромное качество игроков. Вы сами видели, на что они способны в чужом штрафном. Этому трудно противодействовать. Если бы мы все время сидели в своих владениях и рассчитывали играть на контратаках – это одно. Вы видели, что мы пытались играть на мяче, поэтому возникали свободные зоны. Качество соперника – невероятное.

– В двух последних матчах «Карпаты» пропускали из-за того, что болбои слишком быстро подавали мячи соперникам. Что с этим делать?

– В прошлой игре это был ключевой момент. Первый пропущенный гол. Эти вещи невероятно важны. Конечно, парень в этом не виноват. Я надеюсь, что и в этом аспекте мы будем прогрессировать.

– Сегодня отличились голами и Краснопир, и Невес. Есть ли в клубе какая-то отдельная программа работы с нападающими?

– Мы создали большую базу информации на каждого игрока. Мы анализируем командные взаимодействия, индивидуальные действия игроков. Мы работаем с игроками и стараемся решать проблемы. Мы фиксируем начальный уровень футболиста, его прогресс и отслеживаем это в игре. Мы работаем над этим. Если после тренировки у нас нет тренажерного зала, то мы обязательно работаем индивидуально. Это, конечно, дополнительная работа для тренера, но у клуба есть большой объем полезной информации. Даже сейчас, во время продажи Кинарейкина, мы предлагали клубу предоставить подобную информацию о игроке: каким он был год назад, полгода назад, как он работал... Классная идея и классная ее реализация. Наша задача – помогать игроку прогрессировать, сколько бы ему ни было лет.

– После того, как «Карпаты» забили второй раз, вы не праздновали. Вместо этого вы подозвали к себе Назара Домчака. Что вы ему сказали?

– Я попросил его быть смелее, увереннее и подсказал, как находить зоны для передачи. Это одна из проблем нашего общества. Как молодые игроки принимают простые решения, пытаются играть на подыгрыше. Это сильно бросается в глаза, когда мы работаем с игроками U-19. Мы хотим играть в другой футбол. Думаю, это для него большой опыт. С каждым таким матчем он будет становиться более качественным.

– Будете ли вы по-особенному готовиться к выездной игре с «Колосом», учитывая предыдущую встречу в Ковалевке?

– Нет, будем готовиться, как обычно. Мы стараемся не разделять подготовку к соперникам и движемся в одном направлении.

