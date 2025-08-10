Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ЛУПАШКО: «Это сильно бросается в глаза»
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 22:03 | Обновлено 10 августа 2025, 22:04
1851
0

Владислав ЛУПАШКО: «Это сильно бросается в глаза»

Украинский специалист прокомментировал матч второго тура УПЛ

10 августа 2025, 22:03 | Обновлено 10 августа 2025, 22:04
1851
0
Владислав ЛУПАШКО: «Это сильно бросается в глаза»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Украинский тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Шахтером» со счетом 3:3:

– Как удалось изменить команду по сравнению с матчем против «Полесья»? Особенно в контексте характера.

– Я не считаю, что мы были другими. В предыдущей игре мы создали четыре стопроцентных момента. Мы создали не меньше, чем «Полесье». Мы снова возвращаемся к тому, что анализируем игру исключительно через результат. Это большая ошибка и проблема нашего общества. Думаю, что в европейских странах это восприятие изменилось. Согласен, что в этом матче мы продемонстрировали больше характера. Следует понимать, что неделю назад мы проводили игру против команды, которая уже начала сезон. Зато у нас было много новичков и нервозность. Если бы мы реализовали свои моменты, игра была бы совсем другой.

– Было ли у вас ощущение при счете 2:2, что «Карпаты» могут победить?

– Конечно. Я верил в это. И это была не просто вера, это ощущение от того, что происходило на поле. Мы были ближе к тому, чтобы забить третий гол.

– Почему буквально сразу, как ваша команда сравняла счет, «Шахтер» забивал снова?

– Огромное качество игроков. Вы сами видели, на что они способны в чужом штрафном. Этому трудно противодействовать. Если бы мы все время сидели в своих владениях и рассчитывали играть на контратаках – это одно. Вы видели, что мы пытались играть на мяче, поэтому возникали свободные зоны. Качество соперника – невероятное.

– В двух последних матчах «Карпаты» пропускали из-за того, что болбои слишком быстро подавали мячи соперникам. Что с этим делать?

– В прошлой игре это был ключевой момент. Первый пропущенный гол. Эти вещи невероятно важны. Конечно, парень в этом не виноват. Я надеюсь, что и в этом аспекте мы будем прогрессировать.

– Сегодня отличились голами и Краснопир, и Невес. Есть ли в клубе какая-то отдельная программа работы с нападающими?

– Мы создали большую базу информации на каждого игрока. Мы анализируем командные взаимодействия, индивидуальные действия игроков. Мы работаем с игроками и стараемся решать проблемы. Мы фиксируем начальный уровень футболиста, его прогресс и отслеживаем это в игре. Мы работаем над этим. Если после тренировки у нас нет тренажерного зала, то мы обязательно работаем индивидуально. Это, конечно, дополнительная работа для тренера, но у клуба есть большой объем полезной информации. Даже сейчас, во время продажи Кинарейкина, мы предлагали клубу предоставить подобную информацию о игроке: каким он был год назад, полгода назад, как он работал... Классная идея и классная ее реализация. Наша задача – помогать игроку прогрессировать, сколько бы ему ни было лет.

– После того, как «Карпаты» забили второй раз, вы не праздновали. Вместо этого вы подозвали к себе Назара Домчака. Что вы ему сказали?

– Я попросил его быть смелее, увереннее и подсказал, как находить зоны для передачи. Это одна из проблем нашего общества. Как молодые игроки принимают простые решения, пытаются играть на подыгрыше. Это сильно бросается в глаза, когда мы работаем с игроками U-19. Мы хотим играть в другой футбол. Думаю, это для него большой опыт. С каждым таким матчем он будет становиться более качественным.

– Будете ли вы по-особенному готовиться к выездной игре с «Колосом», учитывая предыдущую встречу в Ковалевке?

– Нет, будем готовиться, как обычно. Мы стараемся не разделять подготовку к соперникам и движемся в одном направлении.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» и «Карпаты» расписали боевую ничью.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
ТУРАН: Усталость, насыщенный календарь. Не потеряли два, а заслужили 1 очко
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Карпаты Львов Шахтер Донецк Карпаты - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Лупашко пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10 августа 2025, 07:51 12
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»

Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны

Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля
Футбол | 10 августа 2025, 19:23 9
Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля
Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля

Развязка игры наступила в серии пенальти

Главный тренер Ливерпуля объяснил, почему клуб проиграл Суперкубок Англии
Футбол | 10.08.2025, 23:03
Главный тренер Ливерпуля объяснил, почему клуб проиграл Суперкубок Англии
Главный тренер Ливерпуля объяснил, почему клуб проиграл Суперкубок Англии
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10.08.2025, 10:42
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем