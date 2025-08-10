ВИДЕО. Невертон открыл счет. Шахтер забил быстрый гол Карпатам

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».

«Горняки» сразу же завладели инициативой и начали свое наступление на ворота соперника.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте Невертон открыл счет в матче.