Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 18:20 | Обновлено 10 августа 2025, 18:23
ВИДЕО. Невертон открыл счет. Шахтер забил быстрый гол Карпатам

«Горняки» повели в счете уже на 9-й минуте

ФК Шахтер. Невертон

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».

«Горняки» сразу же завладели инициативой и начали свое наступление на ворота соперника.

На 9-й минуте Невертон открыл счет в матче.

