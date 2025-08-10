Украина. Премьер лига10 августа 2025, 18:20 | Обновлено 10 августа 2025, 18:23
ВИДЕО. Невертон открыл счет. Шахтер забил быстрый гол Карпатам
«Горняки» повели в счете уже на 9-й минуте
10 августа 2025, 18:20 | Обновлено 10 августа 2025, 18:23
10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».
«Горняки» сразу же завладели инициативой и начали свое наступление на ворота соперника.
На 9-й минуте Невертон открыл счет в матче.
