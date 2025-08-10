Первая лига. Подолье в Хмельницком играет с Черноморцем

В прошлом сезоне «Подолье» вело борьбу за выживание в Первой лиге. В переходных матчах команда Сергея Ковальца отстояла свое место, дважды обыграв «Колос-2». Новый чемпионат «Подолье» начало с поражения 0:1 от ФК ЮКСА.

«Черноморец» опустился в Первую лигу, зпнав в турнирной таблице УПЛ последнее место. Однако команда намерена уже в этом сезоне вернуться в элиту. В матче первого тура «Черноморец» на своем поле со счетом 2:1 обыграл тернопольскую «Ниву».

Перед матчем с «Подольем» команда Александра Кучера столкнулась с кадровыми проблемами. Из-за травм не смогут сыграть Ростислав Русин, Владислав Кулач, Мухаммед Хобе и Богдан Билошевский.

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье». Начало матча в 13:45. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.