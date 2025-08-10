Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 13:31 | Обновлено 10 августа 2025, 13:33
Первая лига. Подолье в Хмельницком играет с Черноморцем

Поединок пройдет на стадионе «Подолье» и начнется в 13:45

Первая лига. Подолье в Хмельницком играет с Черноморцем
ФК Черноморец

В прошлом сезоне «Подолье» вело борьбу за выживание в Первой лиге. В переходных матчах команда Сергея Ковальца отстояла свое место, дважды обыграв «Колос-2». Новый чемпионат «Подолье» начало с поражения 0:1 от ФК ЮКСА.

«Черноморец» опустился в Первую лигу, зпнав в турнирной таблице УПЛ последнее место. Однако команда намерена уже в этом сезоне вернуться в элиту. В матче первого тура «Черноморец» на своем поле со счетом 2:1 обыграл тернопольскую «Ниву».

Перед матчем с «Подольем» команда Александра Кучера столкнулась с кадровыми проблемами. Из-за травм не смогут сыграть Ростислав Русин, Владислав Кулач, Мухаммед Хобе и Богдан Билошевский.

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье». Начало матча в 13:45. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Черноморец Одесса Подолье Хмельницкий
